Slovenski potrošniki so imeli po ugotovitvah Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS tudi v letu 2024 na voljo zelo kakovostne poštne storitve, tako v obsegu univerzalne poštne storitve kot tudi izven nje. Leto sta sicer zaznamovala nadaljevanje dolgoletnega trenda upadanja količin pisemskih pošiljk in vnovična rast prenosa paketov.

Dolgoletni trend upadanja količin pisemskih pošiljk je dejstvo, je agencija zapisala v pred kratkim objavljenem poročilu o stanju na trgu poštnih storitev v Sloveniji za leto 2024. Vse več podjetij in ustanov, tako zasebnih kot javnih, namreč prehaja na brezpapirno delovanje, pisma pa v vedno večjem deležu nadomešča komunikacija prek elektronske pošte.

Poštarji so tako lani v notranjem prometu prenesli 7,74 odstotka manj pisem kot leta 2023. Od leta 2011 pa se je prenos pisem v Sloveniji zmanjšal že za več kot 40 odstotkov.

Manj pisem, več paketov

Se je pa vnovič povečalo število prenesenih paketov v notranjem prometu, in sicer za 12 odstotkov. Na paketnem trgu je bilo v notranjem poštnem prometu v letu 2024 prenesenih skupno skoraj 28,3 milijona paketov, piše v poročilu. Trend povečevanja količin paketnih pošiljk vztraja z izjemo leta 2022 že od leta 2011 - od tedaj so se količine vseh prenesenih paketov v notranjem poštnem prometu več kot potrojile.

Ključna beseda leta 2024 na trgu poštnih storitev je paketomat, v poročilu ugotavlja agencija. Potem ko se je njihovo število v letu 2023 skoraj podvojilo, kar priča o močnih vlaganjih v omrežje in vzpostavitvi alternativnih oblik kontaktnih točk za prevzem ali dostavo v prvi vrsti paketov, jih je bilo konec leta 2024 po državi nameščenih že krepko več kot 1000.

Trend stalnega naraščanja števila paketomatov in paketnikov, ki omogočajo prevzem in oddajo poštnih pošiljk, je opaziti v večini držav EU. V Sloveniji imajo največjo mrežo paketomatov in paketnikov izvajalci GLS, DPD in Express One, Pošta Slovenije jih ima 236. Od leta 2018 se je skupno število paketomatov v državi povečalo za več kot petnajstkrat.

Rekordni prihodki izvajalcev

V Sloveniji je bilo na dan 31. december 2024 v evidenco vpisanih 29 izvajalcev poštnih storitev, od tega en izvajalec univerzalne poštne storitve, to je Pošta Slovenije. Ta s približno 5500 zaposlenimi ostaja tudi največji zaposlovalec med izvajalci, ki jih je agencija vključila v letno poročilo. Vsi skupaj so ustvarili tudi rekordne prihodke, po preboju vrednosti 400 milijonov evrov so se ti namreč lani še dodatno povečali.