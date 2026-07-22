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Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
9.39

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Nataša Pirc Musar Računsko sodišče revizija revizor Urad predsednice Republike Slovenije poslovanje

Sreda, 22. 7. 2026, 9.39

0 minut

Računsko sodišče uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izdalo mnenje s pridržkom

Avtorji:
A. P. K., STA

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Nataša Pirc Musar, Aleš Musar. | Revizorji so ugotovili nepravilnosti tudi pri plačilu 9.565 evrov visokega računa za izdelavo aplikacije za beleženje dogodkov in obveznosti, čeprav pogoj za prevzem storitev in s tem za plačilo ni bil izpolnjen v celoti. | Foto STA

Revizorji so ugotovili nepravilnosti tudi pri plačilu 9.565 evrov visokega računa za izdelavo aplikacije za beleženje dogodkov in obveznosti, čeprav pogoj za prevzem storitev in s tem za plačilo ni bil izpolnjen v celoti.

Foto: STA

Računsko sodišče je uradu predsednice republike po reviziji pravilnosti poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je, da je v nekaj primerih posloval v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili z računskega sodišča.

Računsko sodišče je med drugim ugotovilo, da urad enega od funkcionarjev ni napotil na varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov, čeprav je bilo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov v sistemizaciji delovnih mest določeno kot posebni pogoj za zasedbo navedene funkcije.

Kaj so ugotovili revizorji?

Ob tem so eni od zaposlenih napačno upoštevali napredovalno obdobje in ji zaradi nepravilno določenega plačnega razreda izplačali za 1.282 evrov previsok znesek. Trem zaposlenim so odredili nadurno delo v obsegu, ki je presegalo zakonsko dovoljen obseg 20 ur na mesec, še enemu pa so odrejali in izplačevali vsakomesečno stalno pripravljenost, čeprav za to ni bilo potrebe v takšnem obsegu.

Revizorji so še ugotovili, da so v uradu v razpisno dokumentacijo vključili pogoj, ki je presegel zahteve, potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, v dveh primerih pa so v pogodbah napačno določili indeks cen za valorizacijo denarnih obveznosti.

Nepravilnosti tudi pri plačilu računa

Nepravilnosti so ugotovili tudi pri plačilu 9.565 evrov visokega računa za izdelavo aplikacije za beleženje dogodkov in obveznosti, čeprav pogoj za prevzem storitev in s tem za plačilo ni bil izpolnjen v celoti. V enem primeru evidenčnega javnega naročila so k oddaji ponudbe povabili zgolj enega ponudnika, pri čemer niso pridobili informacij o cenah storitev in o tem niso naredili pisnega zaznamka, evidence uporabe službenih vozil pa v več primerih niso vsebovale vseh predpisanih podatkov.

Urad že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe

Računsko sodišče od urada predsednice sicer ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je ta že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti. So jim pa po opravljeni reviziji podali priporočila za izboljšanje poslovanja, so sporočili.

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