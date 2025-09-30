Pošta Slovenije naj bi po navedbah Sindikata poštnih delavcev pismonoši v Kopru vročila opozorilo pred odpovedjo, ker naj bi domnevno v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto. "Ne gre za prvoaprilsko šalo," so poudarili v sindikatu in napovedali, da se bodo šikaniranju zaposlenih uprli z vsemi sredstvi.

Kot so v sindikatu navedli v sporočilu za javnost, je vodstvo Pošte zaposlenemu pismonoši na glavni koprski pošti vročilo opozorilo pred odpovedjo, saj naj bi v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto in je ni pustil na pošti za naslednji dan, kot mu je bilo naročeno.

Nenavadna odločitev poslovodstva

To je po njihovih pojasnilih posledica nenavadne odločitve poslovodstva, ki je brez širšega obveščanja strank spremenilo način dostave. "Po novem morajo pismonoše glede na navodila nadrejenih neprednostno pošto puščati na sedežu pošte in jo raznositi šele naslednji dan," so zapisali v sporočilu.

Opozorila, da ta način dostave ni skladen z internimi akti, so po navedbah sindikata naletela na gluha ušesa. "Prav tako so bila prezrta opozorila pismonoš, da s tem načinom predvsem v mestih dosežemo zgolj slabšo kakovost naših storitev," so dodali.

Ko so takšen sistem dostave še testirali, je več zaposlenih po navedbah sindikata opozarjalo, da morajo zaradi strnjenosti naselij v vsakem primeru prehoditi celoten teren ne glede na to, koliko pošte raznosijo.

"Prav tako se vsem zdi neprofesionalno lagati strankam, ki jih poznajo, da zanje ne prinašajo pošte," so dodali. Foto: Shutterstock

Strankam ne smejo razkriti podrobnosti o pošti

Pismonoše so namreč od vodstva po navedbah sindikata prejeli navodilo, da strankam, če jih na sedežu poštne poslovalnice že čaka pošta, ki jo bodo zaradi novih pravil prejeli šele naslednji dan, tega ne smejo razkriti.

"Vodstvo pošte vztraja pri tem, da je treba neprednostne pošiljke zadrževati, to pa namerava doseči na vse načine, tudi v nasprotju z veljavnimi internimi navodili in pričakovanji naših strank, ki nas v javnomnenjskih raziskavah vselej uvrstijo med prvih pet najbolj zaupanja vrednih poklicev," so še zapisali v sindikatu.