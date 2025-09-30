Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
30. 9. 2025,
9.34

pismo poslovodja dostava poštarji stranke sindikat Pošta Slovenije

Sindikat poštnih delavcev opozarja na nov primer šikaniranja zaposlenih

V sindikatu opozarjajo, da lahko nižanje kakovosti v panogi, ki je že tako ali tako na udaru z upadanjem klasične pošte na eni ter nelojalne in prekarne konkurence na drugi strani, vodi le v propad Pošte Slovenije. Pričakujejo, da bo "zaradi sistematičnega uničevanja Pošte" kot predstavnik njihovega lastnika odgovarjala politika. | Foto Shutterstock

V sindikatu opozarjajo, da lahko nižanje kakovosti v panogi, ki je že tako ali tako na udaru z upadanjem klasične pošte na eni ter nelojalne in prekarne konkurence na drugi strani, vodi le v propad Pošte Slovenije. Pričakujejo, da bo "zaradi sistematičnega uničevanja Pošte" kot predstavnik njihovega lastnika odgovarjala politika.

Foto: Shutterstock

Pošta Slovenije naj bi po navedbah Sindikata poštnih delavcev pismonoši v Kopru vročila opozorilo pred odpovedjo, ker naj bi domnevno v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto. "Ne gre za prvoaprilsko šalo," so poudarili v sindikatu in napovedali, da se bodo šikaniranju zaposlenih uprli z vsemi sredstvi.

Kot so v sindikatu navedli v sporočilu za javnost, je vodstvo Pošte zaposlenemu pismonoši na glavni koprski pošti vročilo opozorilo pred odpovedjo, saj naj bi v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto in je ni pustil na pošti za naslednji dan, kot mu je bilo naročeno.

Nenavadna odločitev poslovodstva

To je po njihovih pojasnilih posledica nenavadne odločitve poslovodstva, ki je brez širšega obveščanja strank spremenilo način dostave. "Po novem morajo pismonoše glede na navodila nadrejenih neprednostno pošto puščati na sedežu pošte in jo raznositi šele naslednji dan," so zapisali v sporočilu.

Opozorila, da ta način dostave ni skladen z internimi akti, so po navedbah sindikata naletela na gluha ušesa. "Prav tako so bila prezrta opozorila pismonoš, da s tem načinom predvsem v mestih dosežemo zgolj slabšo kakovost naših storitev," so dodali.

Ko so takšen sistem dostave še testirali, je več zaposlenih po navedbah sindikata opozarjalo, da morajo zaradi strnjenosti naselij v vsakem primeru prehoditi celoten teren ne glede na to, koliko pošte raznosijo.

"Prav tako se vsem zdi neprofesionalno lagati strankam, ki jih poznajo, da zanje ne prinašajo pošte," so dodali. | Foto: Shutterstock "Prav tako se vsem zdi neprofesionalno lagati strankam, ki jih poznajo, da zanje ne prinašajo pošte," so dodali. Foto: Shutterstock

Strankam ne smejo razkriti podrobnosti o pošti

Pismonoše so namreč od vodstva po navedbah sindikata prejeli navodilo, da strankam, če jih na sedežu poštne poslovalnice že čaka pošta, ki jo bodo zaradi novih pravil prejeli šele naslednji dan, tega ne smejo razkriti.

"Vodstvo pošte vztraja pri tem, da je treba neprednostne pošiljke zadrževati, to pa namerava doseči na vse načine, tudi v nasprotju z veljavnimi internimi navodili in pričakovanji naših strank, ki nas v javnomnenjskih raziskavah vselej uvrstijo med prvih pet najbolj zaupanja vrednih poklicev," so še zapisali v sindikatu.

Pošta Slovenije
pismo poslovodja dostava poštarji stranke sindikat Pošta Slovenije
