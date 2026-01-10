Črni alarm Slovenije, v Rusijo letala z zlatom: se bo zgodil plan B?

V Iranu, ki ga že dva tedna pretresajo množični protesti, naj bi bilo vse pripravljeno na morebitni padec režima ajatole Alija Hameneja. V primeru, da bi iranske varnostne sile izgubile nadzor nad situacijo v državi, bi ajatola in njegov ožji krog sorodnikov in tesnih zaupnikov pobegnili v Rusijo. Tja naj bi ruska tovorna letala ob koncu leta 2025 več dni prevažala tudi iransko zlato. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve medtem vsem državljanom v Iranu svetuje, da državo takoj zapustijo oziroma da naj ne potujejo v Iran.

Priprave na padec režima v Iranu v polnem teku?

Med 27. decembrom 2025 in 1. januarjem 2026 je iz Teherana v Rusijo poletelo več vojaških transportnih letal Il-76. V državo naj bi glede na poročanje več medijev prevažala orožje in strelivo, iz države pa v Rusijo odvažala večje količine iranskega zlata, trdi britanski poslanec iz vrst konservativcev Tom Tugendhat, ki se sklicuje na "njemu znana poročila o dogajanju".

Ruska transportna letala naj bi vzletala na letališču v ruskem mestu Mineralnye Vody in pristajala v Teheranu, nazaj pa naj bi potovala po isti poti. Foto: Shutterstock

Kot je poročal iranski opozicijski medij Iran International, ki deluje v Veliki Britaniji, je Tugendhat za komentar o domnevnih pripravah ajatole Hameneja na "življenje po padcu režima" prosil tudi britansko vlado. Na uradu zunanjega ministrstva, pristojnem za spremljanje dogajanje na Bližnjem vzhodu, teh navedb niso želeli komentirati.

Pripravljen je plan B: evakuacija v Moskvo

Medij The Times je pred dnevi sicer poročal, da ima iranski politični vrh z ajatolo Alijem Hamenejem na čelu pripravljen tako imenovani "plan B". Gre za načrt za evakuacijo ajatole in njegovih družinskih članov ter svetovalcev - skupno manj kot 20 oseb - v Moskvo.

Ameriški predsednik Donald Trump je iranskemu vrhovnemu voditelju ajatoli Aliju Hameneju zagrozil, da naj ne izda ukazov za streljanje na protestnike, saj bodo ZDA v tem primeru ukrepale. Foto: Guliverimage

Plan B bo po navedbah The Times izveden, če bo 86-letni Hamenej ocenil, da iranske varnostne sile ne morejo vzpostaviti nadzora nad protesti, ki že dva tedna pretresajo Iran, oziroma če se bodo pojavili indici, da bi iranske varnostne sile zavrnile izvrševanje ukazov oziroma se celo postavile na stran protestnikov.

Iranski režim naj bi med poskusi zatiranja vstaje samo v Teheranu po poročanju več medijev do zdaj ubil že več kot 200 protestnikov, uradno potrjenih smrtnih žrtev pa je okrog 50. Demonstracije sicer potekajo v več večjih iranskih mestih.

Protesti v Teheranu, prestolnici Irana. Foto: Reuters

Prebivalci Irana so sicer že skoraj dva dneva v tako rekoč popolnem internetnem mrku, saj so iranske oblasti z namenom preprečevanja organizacije protestnikov in uhajanja informacij o dogajanju v državi blokirale dostop do svetovnega spleta. Oviran je tudi dostop do satelitskega interneta Starlink.

Slovenija opozarja: Ne potujte v Iran. Če ste tam, državo zapustite.

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je na uradni spletni strani medtem objavilo poziv vsem državljanom Slovenije, ki se trenutno morda nahajajo v Iranu, da državo nemudoma zapustijo, ostalim pa svetujejo, naj tja ne potujejo. Stopnja tveganja je na barvni lestvici označena s črno, kar pomeni, da je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti.

V iranskem mestu Gorgan so protestniki v bližini urada guvernerja zanetili požar. Foto: Profimedia

"V Iranu od 28. 12. 2025 v različnih delih države vsakodnevno potekajo protesti zaradi gospodarskih razmer, ki so ponekod že prerasli v nasilne spopade med protestniki in policijo. V primeru, da se znajdete v bližini protesta, se čim prej umaknite na varno, v nobenem primeru pa ne fotografirati ali snemati varnostnih sil ali protestnikov.Zaradi nestabilnih političnih razmer v regiji in državi, ki se lahko hitro zaostrijo in resno ogrozijo varnost potnikov, slovenskim državljanom svetujemo, da ne potujejo v Iran, v kolikor pa se nahajajo v Iranu, da zapustijo državo," so zapisali na ministrstvu.