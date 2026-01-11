Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Nedelja,
11. 1. 2026,
5.58

Osveženo pred

46 minut

Mazda CX-6e

Mazdin osupljiv SUV: tehnična pomoč Kitajcev, v notranjosti velik zaslon #foto

Mazda CX-6e | Foto Mazda

Foto: Mazda

Mazda je na kitajski tehnični zasnovi razkrila izjemno vpadljiv električni športni terenec, ki bo njihov odgovor na teslo model Y.

Mazda 6e
Avtomoto Mazdina šestica: limuzina le še z elektriko - zakaj izbrati majhno in ne veliko baterijo?

Pri Mazdi so prestavili razvoj lastne električne platforme v prihodnost, zato pa so po novi šestici (model 6e) na osnovi sodelovanja s kitajskim Changanom pokazali še vozilo CX-6e. 

Oblika je izjemno vpadljiva in dodelana, prav gotovo na ravni Mazdinih avtomobilov. CX-6e je dolg 4,85 metra, širok je 1,93 metra, medosna razdalja pa meri 2,90 metra. Prostornina prtljažnika je od 363 do 1.434 litrov.

Video - sprehod okrog CX-6e

Mazda CX-6e | Foto: Mazda Foto: Mazda Tokrat le ena "prava" baterija in sicer LFP

Za razliko od mazde 6e bodo športnega terenca na trg poslali le z baterijo tipa LFP, kar je sodeč po izkušnjah s šestico (zelo skromno polnjenje pri večji bateriji tipa NMC) dobra odločitev. Kapaciteta baterije je 78 kilovatnih ur, največja moč polnjenja pa do 195 kilovatov. Polnjenje od 10 do 80 odstotkov bo trajalo 24 minut, kar je dober podatek za vozilo s 400-voltne platforme.

Moč elektromotorja je 190 kilovatov. Pogon bo na zadnji kolesi. Kaj zmore na cesti? Pospešek do 100 kilometrov na uro je 7,9 sekunde, najvišja hitrost pa 185 kilometrov na uro. Masa vozila je sicer 2,1 tone, od tega znaša masa baterije 550 kilogramov.

V notranjosti prevladujejo kakovostni materiali in oblikovno dodelani detajli. Najbolj vpadljiv pa bo 26-palčni zaslon, ki bo sicer razdeljen na dva dela. 

Mazda bo športnega terenca CX-6e že letos sredi leta pripeljala tudi v Slovenijo. 

Mazda CX-6e | Foto: Mazda Foto: Mazda

Mazda CX-6e | Foto: Mazda Foto: Mazda Mazda CX-6e | Foto: Mazda Foto: Mazda

električni avtomobili mazda CX-6e Mazda
