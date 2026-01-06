Asfinag, ki skrbi za mrežo avtocest v Avstriji, je svoje službene osebne avtomobile v celoti zamenjal z električnimi.

Pri avstrijski družbi Asfinag je proces zamenjave flote osebnih avtomobilov trajal pet let. Zdaj so iz uporabe umaknili še zadnji avtomobil s klasičnim motorjem na notranje zgorevanje. Celotna flota službenih avtomobilov je električna in takih avtomobilov imajo trenutno 502. Z njimi se prevažajo zaposleni, ki jih sicer uprava družbe spodbuja tudi k uporabi javnega prometa.

S službenimi avtomobili zaposleni pri Asfinagu letno naredijo več kot deset milijonov kilometrov, kar s prehodom na električne pogone pomeni pri neposrednih izpustih 1.450 ton CO2 manjši odtis.

Ob avstrijskih avtocestah je trenutno na voljo več kot 300 polnilnih priključkov, oziroma eden na vsakih 60 kilometrov. Do leta 2030 namerava Asfinag ob avtocestah zagotoviti 1.500 polnilnih priključkov za osebne avtomobile, do leta 2035 pa še 1.300 polnilnih priključkov za tovorna vozila.

Vsak peti novi avtomobil v Avstriji je bil lani električni. Do konca novembra so prodali 56 tisoč električnih avtomobilov, kar je pomenilo 21,3 odstotka trga. Skupaj s priključnimi hibridi imajo vsi priključni avtomobili v Avstriji že tretjinski delež trga.