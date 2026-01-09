Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

9. 1. 2026
Razkritje: kia EV2

Kia EV2 – zanimiva novost za okrog 30 tisočakov, to bo ena ključnih novosti leta #foto

Kia EV2 | Foto Kia

Foto: Kia

Kia je razkrila nov model EV2, ki na ceste letos spomladi prihaja s številnimi zanimivimi aduti.

Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia Kia je na bruseljski avtomobilski razstavi pokazala svojo najpomembnejšo novost leta in tudi enega glavnih novih avtomobilov letošnjega leta nasploh. To je električni majhni križanec, model EV2, ki na trg prihaja z izhodiščno ceno okrog 30 tisoč evrov. 

V primerjavi z nekaterimi neposrednimi tekmeci (renault 4, ford puma, BYD atto 2, prihodnji volkswagen ID.cross, škoda epiq, leapmotor A05 …) nudi veliko baterijo, dobro opremo in varnostne sisteme. EV2 je v marsičem pomanjšani EV3, kljub temu pa bo lahko opravljal tudi vlogo edinega domačega avtomobila. Dodatni pomemben poudarek vozila je njegova proizvodnja v Evropi (Slovaška).

Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia

Dve bateriji, na voljo tudi 22-kilovatni polnilec

EV2 bo imel dve možnosti baterij, in sicer kapacitete 42 oziroma 61 kilovatnih ur (kWh). Zasnova je 400-voltna, manjša baterija je tipa LFP, večja pa NMC. Natančne največje moči polnjenja Kia še ni razkrila. Poleg serijskega 11-kilovatnega bo na voljo tudi 22-kilovatni polnilec AC. Doseg po WLTP, ki uradno še ni potrjen, bo znašal do 317 oziroma do 448 kilometrov.

Avtomobil je dolg dobre štiri metre (4.060 mm), širok je 1,8 metra, medosna razdalja pa znaša 2,56 metra. Prtljažnik ima osnovno prostornino 362 litrov. Na voljo bo izvedba s štirimi ali petimi sedeži. Pri štirih bo mogoče s premikom sedežev prtljažnik povečati do 402 litrov prostornine. Ob tem ima EV2 spredaj še dodatni 15-litrski prtljažnik.

V Slovenijo prihaja aprila

EV2 v Slovenijo prihaja aprila letos. Avtomobil bo še popestril natrpan razred električnih vozil s ceno okrog 30 tisoč evrov. Za te avtomobile še vedno velja subvencija 7.200 evrov. Ob prihodu na trg bodo tudi znane podrobnejše cene, razlika med obema baterijama in podrobnosti glede dodatne opreme. 

Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia

