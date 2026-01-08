Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Četrtek,
8. 1. 2026,
14.27

19 minut

Četrtek, 8. 1. 2026, 14.27

Volvo EX60

Volvov novi SUV: 800 kilometrov dosega, v tovarni prvič tudi gigacasting #foto

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Prva napovedana fotografija novega volva EX60

Foto: Volvo

Prva napovedna fotografija novega volva EX60

Foto: Volvo

Volvo je za novi EX60 napovedal več kot 800 kilometrov uradnega dosega.

Thomas Ingenlath Volvo
Volvo bo 21. januarja razkril svoj novi električni športni terenec EX60, ki se bo umestil med modela EX40 in EX90. Vseh podrobnosti pri Volvu še niso razkrili, so pa napovedali doseg po standardu WLTP vse do 810 kilometrov. S tem pri Volvu odgovarjajo na izziv, ki sta ga na trg pripeljala nova BMW iX3 in mercedes-benz GLC.

Volvo prvič tudi z gigacastingom

Pri Volvu prav tako še niso povedali, kakšna bo kapaciteta baterije, potrdili pa so štirikolesni pogon, kar pomeni dvojni elektromotor. Moč polnjenja z izmeničnim tokom DC bo očitno zelo visoka, saj bo mogoče na 400-kilovatni polnilnici pridobiti več kot 300 kilometrov dosega. To so sicer le opisna zagotovila. Raje bi videli natančne tehnične podatke v kilovatih moči, ki sledijo ob polnem razkritju vozila. Na realni doseg bo treba počakati do prvih testnih voženj, vsekakor pa lahko XC60 obeta realni doseg okrog 600 kilometrov.

Pomemben mejnik za Volvo bo pri XC60 tudi prva uporaba tako imenovanega gigacastinga, pri tem gre za velike ulitke, ki nadomeščajo veliko manjših delov. To je proizvodni koncept, ki ga je v avtomobilski svet pripeljala Tesla. 

Volvo EX60 | Foto: Volvo Foto: Volvo Volvo EX60 | Foto: Volvo Foto: Volvo

