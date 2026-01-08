Volvo bo 21. januarja razkril svoj novi električni športni terenec EX60, ki se bo umestil med modela EX40 in EX90. Vseh podrobnosti pri Volvu še niso razkrili, so pa napovedali doseg po standardu WLTP vse do 810 kilometrov. S tem pri Volvu odgovarjajo na izziv, ki sta ga na trg pripeljala nova BMW iX3 in mercedes-benz GLC.

Volvo prvič tudi z gigacastingom

Pri Volvu prav tako še niso povedali, kakšna bo kapaciteta baterije, potrdili pa so štirikolesni pogon, kar pomeni dvojni elektromotor. Moč polnjenja z izmeničnim tokom DC bo očitno zelo visoka, saj bo mogoče na 400-kilovatni polnilnici pridobiti več kot 300 kilometrov dosega. To so sicer le opisna zagotovila. Raje bi videli natančne tehnične podatke v kilovatih moči, ki sledijo ob polnem razkritju vozila. Na realni doseg bo treba počakati do prvih testnih voženj, vsekakor pa lahko XC60 obeta realni doseg okrog 600 kilometrov.

Pomemben mejnik za Volvo bo pri XC60 tudi prva uporaba tako imenovanega gigacastinga, pri tem gre za velike ulitke, ki nadomeščajo veliko manjših delov. To je proizvodni koncept, ki ga je v avtomobilski svet pripeljala Tesla.

