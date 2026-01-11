Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Š. L.

Nedelja,
11. 1. 2026,
12.55

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48

Natisni članek

Natisni članek
Jerica Jesenko Taja Terbovšek Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc Ljubno ob Savinji smučarski skoki

Nedelja, 11. 1. 2026, 12.55

2 minuti

Ljubno ob Savinji, smučarski skoki, kvalifikacije in tekma (ž)

V živo: na Ljubnem težave z vetrom, Niki v kvalifikacijah blesteli

Avtorji:
S. K., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48
Nika Prevc | Nika Prevc je bila v kvalifikacijah znova najboljša. | Foto Filip Barbalić

Nika Prevc je bila v kvalifikacijah znova najboljša.

Foto: Filip Barbalić

Na Ljubnem ob Savinji se smučarske skakalke danes merijo še na drugi posamični tekmi svetovnega pokala, novo, že 31. zmago, pa bo lovila slovenska superšampionka Nika Prevc. Ta je nov odličen dan napovedala že v kvalifikacijah, kjer je bila najboljša, fantastično pa je nastopila tudi Nika Vodan, ki je bila tretja. Na tekmi, ki se je začela ob 12.00, bo sicer nastopilo šest Slovenk. Tudi danes se je na Ljubnem zbralo 8.500 gledalcev, skupaj v dveh dneh pa kar 17.000.

Nika Prevc Ljubno
Sportal Sijajna Nika Prevc brez konkurence, na Ljubnem rekordno število navijačev

Ljubno, tekma, 1. serija:

Tudi nedeljske kvalifikacije ob bučni podpori slovenskih navijačev pod Rajhovko niso prinesle ničesar novega. Nika Prevc je še enkrat več zablestela, kot edina preletela znamko 90 metrov in z 91,5 metra dobila kvalifikacije (142,6 točke). Za njo se je uvrstila Avstrijka Lisa Eder (87,5 m; 137,1 točke). Slovenski uspeh pa je s tretjim mestom dopolnila Nika Vodan (89 m; 133,5). 

Med deseterico je kvalifikacije končala tudi Jerica Jesenko, ki je bila deveta (83 m; 121,0 točke). Taja Terbovšek in Katra Komar sta si razdelili 14. mesto (83 m; 117,2). Maja Kovačič si je mesto na tekmi zagotovila s 33. mestom (81,5 m; 109,7).

Brez nastopa na tekmi pa so ostale Izadora Kopač (42.), Tinkara Komar (43.), Ajda Košnjek (46.), Živa Andrič (52.), Taja Sitar (55.) in Taja Košir (56.).

Domača junakinja je prav gotovo Nika Prevc, ki je včeraj na Ljubnem slavila svojo 30. zmago v svetovnem pokalu in še povečala vodstvo v skupnem seštevku, saj njene največje tekmice v boju za kristalni globus, Japonke Nozomi Marujama, v Sloveniji ni. Danes bo Prevc napadla 31. zmago ter poskušala Japonki uiti na 300 točk prednosti.

Z Ljubnega se bodo skakalke preselile na Kitajsko, kjer bosta 16. in 17. januarja tekmi na veliki skakalnici v Zhangjiakouu, po tem sledi še japonska turneja s tekmama na srednji skakalnici v Zau (20. in 21. januar) ter veliki v Saporu (24. in 25. januar), pa vrnitev v Evropo, kjer bo nemški Willingen (31. januarja in 1. februarja) gostil še zadnji tekmi na veliki skakalnici pred olimpijskimi igrami (od 7. do 15. februarja).     

Ljubno, kvalifikacije:

Preberite še:

Ljubno, Maja Vtič
Sportal Po tihem umiku še uradno slovo slovenske skakalke
Ljubno
Sportal Nika Prevc na Ljubnem do pokra zmag in jubileja: Raje kot na lestvico sem osredotočena nase
Tina Erzar
Sportal Zahtevno obdobje Tine Erzar: Ne cenimo dovolj življenja, dokler se nekaj ne zgodi
smučarski skoki, Ljubno, Taja Terbovšek
Sportal Mladi up slovenskih skokov: Začelo se je z alpskimi smučmi na domačem bregu
Jerica Jesenko Taja Terbovšek Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc Ljubno ob Savinji smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.