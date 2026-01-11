V živo: na Ljubnem težave z vetrom, Niki v kvalifikacijah blesteli

Na Ljubnem ob Savinji se smučarske skakalke danes merijo še na drugi posamični tekmi svetovnega pokala, novo, že 31. zmago, pa bo lovila slovenska superšampionka Nika Prevc. Ta je nov odličen dan napovedala že v kvalifikacijah, kjer je bila najboljša, fantastično pa je nastopila tudi Nika Vodan, ki je bila tretja. Na tekmi, ki se je začela ob 12.00, bo sicer nastopilo šest Slovenk. Tudi danes se je na Ljubnem zbralo 8.500 gledalcev, skupaj v dveh dneh pa kar 17.000.

Tudi nedeljske kvalifikacije ob bučni podpori slovenskih navijačev pod Rajhovko niso prinesle ničesar novega. Nika Prevc je še enkrat več zablestela, kot edina preletela znamko 90 metrov in z 91,5 metra dobila kvalifikacije (142,6 točke). Za njo se je uvrstila Avstrijka Lisa Eder (87,5 m; 137,1 točke). Slovenski uspeh pa je s tretjim mestom dopolnila Nika Vodan (89 m; 133,5).

Med deseterico je kvalifikacije končala tudi Jerica Jesenko, ki je bila deveta (83 m; 121,0 točke). Taja Terbovšek in Katra Komar sta si razdelili 14. mesto (83 m; 117,2). Maja Kovačič si je mesto na tekmi zagotovila s 33. mestom (81,5 m; 109,7).

Brez nastopa na tekmi pa so ostale Izadora Kopač (42.), Tinkara Komar (43.), Ajda Košnjek (46.), Živa Andrič (52.), Taja Sitar (55.) in Taja Košir (56.).

Domača junakinja je prav gotovo Nika Prevc, ki je včeraj na Ljubnem slavila svojo 30. zmago v svetovnem pokalu in še povečala vodstvo v skupnem seštevku, saj njene največje tekmice v boju za kristalni globus, Japonke Nozomi Marujama, v Sloveniji ni. Danes bo Prevc napadla 31. zmago ter poskušala Japonki uiti na 300 točk prednosti.

Z Ljubnega se bodo skakalke preselile na Kitajsko, kjer bosta 16. in 17. januarja tekmi na veliki skakalnici v Zhangjiakouu, po tem sledi še japonska turneja s tekmama na srednji skakalnici v Zau (20. in 21. januar) ter veliki v Saporu (24. in 25. januar), pa vrnitev v Evropo, kjer bo nemški Willingen (31. januarja in 1. februarja) gostil še zadnji tekmi na veliki skakalnici pred olimpijskimi igrami (od 7. do 15. februarja).

