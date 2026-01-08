Pri Volvu so spet pozdravili svojega nekdanjega vodilnega oblilkovalca. Thomas Ingenlath je prvi oblikovalec Volva postal leta 2012 in se nato podpisal pod popolno prenovo vozil ključnih modelov XC40, XC90 in V90.

Delal je tudi pri Škodi, bil izvršni direktor Polestarja, premamili so ga Kitajci ..,

Izdelal je tudi dva koncepta, ki sta pozneje postala prva modela ločene električne znamke Polestar. Ingenlath je zapustil vlogo oblikovalca pri Volvu in postal leta 2017 prav izvršni direktor Polestarja. To znamko je vodil sedem let, nato pa za krajši čas prestopil v vrste kitajske družbe Geely. Po odhodu Jeremyja Offerja se Ingenlath zdaj spet vrača k Volvu.

Še preden je Ingenlath pred 14 let prvič prišel k Volvu, je delal tudi pri Škodi. Tam je bil odgovoren za oblikovanje prve generacije superba, druge generacie fabie ter pomembnih modelov roomster in yeti.

Thomas Ingenlath poleg svojih nekdanjih Volvovih avtomobilov:

