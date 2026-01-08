Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
8. 1. 2026,
5.57

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
oblikovalec Thomas Ingenlath Volvo

Četrtek, 8. 1. 2026, 5.57

40 minut

Volvo

Pestra kariera: Volvo je po devetih letih spet dobil svojega prvega oblikovalca #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Thomas Ingenlath Volvo | Thomas Ingenlath bo delo pri Volvu začel 1. februarja letos. | Foto Volvo

Thomas Ingenlath bo delo pri Volvu začel 1. februarja letos.

Foto: Volvo

Thomas Ingenlath bo spet postal prvi oblikovalec avtomobilske znamke Volvo.

Pri Volvu so spet pozdravili svojega nekdanjega vodilnega oblilkovalca. Thomas Ingenlath je prvi oblikovalec Volva postal leta 2012 in se nato podpisal pod popolno prenovo vozil ključnih modelov XC40, XC90 in V90.

Delal je tudi pri Škodi, bil izvršni direktor Polestarja, premamili so ga Kitajci ..,

Izdelal je tudi dva koncepta, ki sta pozneje postala prva modela ločene električne znamke Polestar. Ingenlath je zapustil vlogo oblikovalca pri Volvu in postal leta 2017 prav izvršni direktor Polestarja. To znamko je vodil sedem let, nato pa za krajši čas prestopil v vrste kitajske družbe Geely. Po odhodu Jeremyja Offerja se Ingenlath zdaj spet vrača k Volvu.

Še preden je Ingenlath pred 14 let prvič prišel k Volvu, je delal tudi pri Škodi. Tam je bil odgovoren za oblikovanje prve generacije superba, druge generacie fabie ter pomembnih modelov roomster in yeti. 

Thomas Ingenlath poleg svojih nekdanjih Volvovih avtomobilov:

Thomas Ingenlath Volvo | Foto: Volvo Foto: Volvo Thomas Ingenlath Volvo | Foto: Volvo Foto: Volvo Thomas Ingenlath Volvo | Foto: Volvo Foto: Volvo Thomas Ingenlath Volvo | Foto: Volvo Foto: Volvo Thomas Ingenlath Volvo | Foto: Volvo Foto: Volvo

oblikovalec Thomas Ingenlath Volvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.