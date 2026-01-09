Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
9. 1. 2026,
12.49

Osveženo pred

56 minut

električni avtomobili hyundai staria Hyundai

Petek, 9. 1. 2026, 12.49

56 minut

Hyundai staria tudi z električnim pogonom

Električna hyundai staria: zanimiv enoprostorec, a v Slovenijo ga uradno ne bo

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Hyundai staria electric | Foto Hyundai

Foto: Hyundai

Hyundai je po pričakovanjih svojemu enoprostorcu staria namenil tudi električni pogon. Uradna prodaja v Sloveniji za zdaj še ni v načrtu.

Hyundai staria sodi med oblikovno najbolj privlačne večje enoprostorce v Evropi. Čeprav je v Sloveniji uradno pri Hyundaju ne prodajajo, jih kar nekaj vseeno vozi po naših cestah. Vsaj za zdaj kaže, da bo treba tudi po električno v tujino, na primer do prvih trgovcev v Avstrijo ali Italijo.

Hyundai staria electric | Foto: Hyundai Foto: Hyundai

800-voltna zasnova za hitro polnjenje, doseg bo zaradi višje porabe le povprečen

Električni pogon bo dobro prijal temu modelu futuristične in moderne zunanjosti. Zasnova je 800-voltna, kar bo omogočalo zelo hitro polnjenje baterije kapacitete 84 kilovatnih ur. Doseg po WLTP bo do 400 kilometrov (realno torej med 300 in 350 kilometrov), kar vendarle kaže na dokaj veliko porabo energije – pričakovan stranski učinek velikih enoprostorcev z električnim pogonom. Vozilo bo tako odlično za določene namene na določenih relacijah (shuttli, poslovna vozila, turistične agencije), nekaj manj za klasično družinsko rabo. Res pa je, da se bo staria tudi na daljših vožnjah odkupila s hitrim polnjenjem.

V notranjosti sedem ali devet sedežev

Staria je dolga 5,25 metra, široka je 1,99 metra, medosje meri 3,27 metra. Na voljo bo tako s sedmimi kot devetimi sedeži, saj je namenjena poslovni in klasični potniški uporabi. Za pogon skrbi 160-kilovatni elektromotor, ki moč prenaša na sprednji kolesi. Prostornina prtljažnika je pri sedmih sedežih do 435, pri devetih sedežih pa do 1.303 litrov.

Hyundai bo začel električno stario v Koreji, kjer jo izdelujejo, prodajati v prvi polovici letošnjega leta. Enako velja tudi za izbrane evropske trge. Cene za zdaj še niso znane. Hibridna staria z devetimi sedeži trenutno v Italiji stane od 52 tisoč evrov naprej. 

Hyundai staria electric | Foto: Hyundai Foto: Hyundai Hyundai staria electric | Foto: Hyundai Foto: Hyundai Hyundai staria electric | Foto: Hyundai Foto: Hyundai Hyundai staria electric | Foto: Hyundai Foto: Hyundai

