Padec Luke Dončića, Slovenca prehitel tudi zvezdnik Bostona

Dogajanje v ligi NBA se začenja s sobotno matinejo med Clevelandom in Minnesoto, nato pa bo v noči na nedeljo odigranih še pet tekem. Dallas bo brez Anthonyja Davisa, ki mu grozi daljša odsotnost z igrišč, gostoval v Chicagu. Boston bo pričakal San Antonio, Detroit pa LA Clippers. Luka Dončić bo naslednjič na delu v noči na torek, ko bo z Jezerniki gostoval v Sacramentu. Slovenski virtuoz, ki na zadnji tekmi z Milwaukeejem ni navdušil privržencev , je na lestvici kandidatov za MVP priznanje zdrsnil na četrto mesto. Prehitel ga je tudi Jaylen Brown (Boston).

V ligi NBA je še kako prestižen boj za priznanje MVP igralca sezone. Na najnovejši lestvici Kia MVP Ladder je prišlo do spremembe na tretjem mestu, kjer je iz najboljše trojice izpadel Luka Dončić.

Nikola Jokić ostaja na vrhu lestvice Kia MVP Ladder. Foto: Reuters

Najboljši ostaja trenutno poškodovani srbski as Nikola Jokić, ki ga v tej sezoni krasi izjemno povprečje trojnega dvojčka na tekmo (29,6 točke, 12,2 skoka in 11 asistenc), in je na dobri poti, da bo znova proglašen za najboljšega. Če bo hotel prejeti priznanje, pa mu bo moralo iti na roko tudi zdravje, saj mora odigrati vsaj 65 tekem v tej sezoni. Le tako bo namreč zadostil osnovnemu kriteriju in ostal v boju za individualna priznanja, zato si zvezdnik Denverja ne bo sme privoščiti predolge odsotnosti z igrišč.

Na drugem mestu ostaja branilec vodilnega moštva in tudi branilca naslova OKC Shai Gilgeous-Alexander, ki na lestvici najboljših strelcev lige (31,9 točke na tekmo) zaostaja le za Luko Dončićem (33,3), do spremembe pa je prišlo na tretjem mestu. Zvezdnik Bostona Jaylen Brown je prehitel Dončića, ki ga po novem tako ni več na stopničkah. Brown na tekmo prispeva 29,7 točke, 6,4 skoka in 4,9 asistence. Leta 2024 je v velikem finalu spravil v slabo voljo Dončića, ki je takrat igral še v dresu Dallasa. Ljubljančan je lani postal Jezernik, v tej sezoni pa je v imenitni strelski formi.

Jaylen Brown je v tej sezoni, ko Boston ne more računati na poškodovanega Jaysona Tatuma, vlečni konj Celticsov. Foto: Guliverimage

Njegov padec na četrto mesto so pri ligi NBA med drugim pripisali tudi velikemu številu izgubljenih žog, kjer prevladuje v ligi. Njegovo povprečje znaša 4,5 in je nekajkrat večje od tistega, ki ga ima Kanadčan Gilgeous-Alexander (1,9), nekoliko bližje pa sta mu Jokić (3,6) in Brown (3,7).

