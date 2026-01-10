Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sobota,
10. 1. 2026,
19.43

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jaylen Brown Nikola Jokić Shai Gilgeous-Alexander Luka Dončić Luka Dončić San Antonio Spurs Boston Celtics Detroit Pistons Los Angeles Clippers Chicago Bulls Dallas Mavericks NBA Liga NBA Liga NBA

Sobota, 10. 1. 2026, 19.43

2 minuti

Liga NBA, 10. januar

Padec Luke Dončića, Slovenca prehitel tudi zvezdnik Bostona

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Luka Dončić je na lestvici kandidatov za priznanje MVP igralca sezone padel na četrto mesto. | Foto Reuters

Luka Dončić je na lestvici kandidatov za priznanje MVP igralca sezone padel na četrto mesto.

Foto: Reuters

Dogajanje v ligi NBA se začenja s sobotno matinejo med Clevelandom in Minnesoto, nato pa bo v noči na nedeljo odigranih še pet tekem. Dallas bo brez Anthonyja Davisa, ki mu grozi daljša odsotnost z igrišč, gostoval v Chicagu. Boston bo pričakal San Antonio, Detroit pa LA Clippers. Luka Dončić bo naslednjič na delu v noči na torek, ko bo z Jezerniki gostoval v Sacramentu. Slovenski virtuoz, ki na zadnji tekmi z Milwaukeejem ni navdušil privržencev, je na lestvici kandidatov za MVP priznanje zdrsnil na četrto mesto. Prehitel ga je tudi Jaylen Brown (Boston).

Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Milwaukee Bucks
Sportal JJ Redick priznal krivdo in razkril, kaj se je dogajalo ob izključitvi Dončića

V ligi NBA je še kako prestižen boj za priznanje MVP igralca sezone. Na najnovejši lestvici Kia MVP Ladder je prišlo do spremembe na tretjem mestu, kjer je iz najboljše trojice izpadel Luka Dončić.

Nikola Jokić ostaja na vrhu lestvice Kia MVP Ladder. | Foto: Reuters Nikola Jokić ostaja na vrhu lestvice Kia MVP Ladder. Foto: Reuters

Najboljši ostaja trenutno poškodovani srbski as Nikola Jokić, ki ga v tej sezoni krasi izjemno povprečje trojnega dvojčka na tekmo (29,6 točke, 12,2 skoka in 11 asistenc), in je na dobri poti, da bo znova proglašen za najboljšega. Če bo hotel prejeti priznanje, pa mu bo moralo iti na roko tudi zdravje, saj mora odigrati vsaj 65 tekem v tej sezoni. Le tako bo namreč zadostil osnovnemu kriteriju in ostal v boju za individualna priznanja, zato si zvezdnik Denverja ne bo sme privoščiti predolge odsotnosti z igrišč.

Na drugem mestu ostaja branilec vodilnega moštva in tudi branilca naslova OKC Shai Gilgeous-Alexander, ki na lestvici najboljših strelcev lige (31,9 točke na tekmo) zaostaja le za Luko Dončićem (33,3), do spremembe pa je prišlo na tretjem mestu. Zvezdnik Bostona Jaylen Brown je prehitel Dončića, ki ga po novem tako ni več na stopničkah. Brown na tekmo prispeva 29,7 točke, 6,4 skoka in 4,9 asistence. Leta 2024 je v velikem finalu spravil v slabo voljo Dončića, ki je takrat igral še v dresu Dallasa. Ljubljančan je lani postal Jezernik, v tej sezoni pa je v imenitni strelski formi.

Jaylen Brown je v tej sezoni, ko Boston ne more računati na poškodovanega Jaysona Tatuma, vlečni konj Celticsov. | Foto: Guliverimage Jaylen Brown je v tej sezoni, ko Boston ne more računati na poškodovanega Jaysona Tatuma, vlečni konj Celticsov. Foto: Guliverimage

Njegov padec na četrto mesto so pri ligi NBA med drugim pripisali tudi velikemu številu izgubljenih žog, kjer prevladuje v ligi. Njegovo povprečje znaša 4,5 in je nekajkrat večje od tistega, ki ga ima Kanadčan Gilgeous-Alexander (1,9), nekoliko bližje pa sta mu Jokić (3,6) in Brown (3,7).

Anthony Davis
Sportal Pri Dallasu se lahko le držijo za glavo

Liga NBA, 10. januar:

Lestvica

Anthony Davis
Sportal Navijači Dallasa se držijo za glavo. Prišel namesto Dončića, zdaj pa takole?
Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Milwaukee Bucks
Sportal Luka Dončić predčasno zaključil obračun, odziv LeBrona Jamesa ni pomagal #video
Anthony Edwards
Sportal Večer rekordov: 10 tisoč kariernih točk za Edwardsa in tisoča zmaga za trenerja Indiane
Luka Dončić
Sportal Luki Dončiću se to dogaja prvič: Hvala vsem, to se me je zelo dotaknilo
Jaylen Brown Nikola Jokić Shai Gilgeous-Alexander Luka Dončić Luka Dončić San Antonio Spurs Boston Celtics Detroit Pistons Los Angeles Clippers Chicago Bulls Dallas Mavericks NBA Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.