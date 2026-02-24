Navdihujoče razmišljanje olimpijke, ki je pravzaprav recept za uspeh

Ko je Eileen Gu v nedeljo osvojila že tretjo olimpijsko medaljo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah in šesto olimpijsko medaljo nasploh, je svet presenetila še z nečim. Na tiskovni konferenci po nedeljski zmagi nas je popeljala v svoje možgane in pokazala, kako razmišljajo najuspešnejši ljudje na svetu.

Da je miselnost tista, ki premika gore in s katero posamezniki osvajajo medalje, pokale, prestižne lovorike in naslove, je svet vedel že prej. Brati intervjuje največjih vseh časov je vedno navdihujoče, saj nas vedno znova fascinira, kako delujejo njihovi možgani.

Eileen Gu, ena največjih zvezdnic na ZOI 2026, ni v tem nič drugačna, pa vseeno je njen odgovor novinarki, ki jo je vprašala, ali nas lahko popelje v svoje možgane, postal viralen in nadvse navdihujoč.

"To ni mišljeno kot nesramno vprašanje, ampak ali premislite, preden spregovorite, saj na vprašanja odgovarjate tako hitro in tako izčrpno?" jo je vprašala novinarka Charlotte Harpur iz The Athletic in nadaljevala: "Ne glede na to, ali gre za geopolitiko, šport ali aerodinamiko, nas lahko popeljete v svoje možgane?"

Od Eileen, 22-letne športnice, manekenke in študentke, ki je, mimogrede, tudi ena najbolje plačanih športnic na svetu, smo dobili odgovor, ki se dotakne nevroplastičnosti možganov, pisanja dnevnika in je izjemno optimističen.

Foto: Guliverimage

Lahko nadzoruješ, kaj in kako misliš, zato lahko nadzoruješ, kdo si

"Hvala, Charlotte, to je zelo prijazno. Če premislim? Mislim, da sem na splošno razmišljujoča oseba. Sem zelo introspektivna. Veliko časa preživim v svoji glavi, kjer ni slabo biti. Veliko pišem dnevnik, razčlenjujem svoje miselne procese. Mislim, da na lastno razmišljanje gledam zelo analitično in ga nekako prilagajam, ker je tako zanimivo: lahko nadzoruješ, kaj misliš, lahko nadzoruješ, kako misliš, in zato lahko nadzoruješ, kdo si."

Nato je nadaljevala, da ima še posebej kot mlada oseba, stara 22 let, nevroplastičnost možganov na svoji strani.

Dobesedno lahko postanem to, kar si želim. Kako kul je to? Kako opolnomočujoče je to, kajne? Dejstvo je, da lahko vsak dan postajam oseba, kakršno bi sama občudovala pri osmih letih. Resno – danes bi bila sama nad sabo popolnoma navdušena. Oboževala bi se. Mislim, da je to nekaj najboljšega, da je lahko tvoj mlajši jaz danes ponosen nate.

Dodala je, da preživi res veliko časa v svoji glavi in da veliko razmišlja, vendar ne v egoističnem smislu. "Bolj kot neko raziskovanje, na nekakšen znanstveni način. Vedno skušam nekaj prilagoditi. Skušam razmišljati, kako sem lahko boljša. Kako lahko k svojim možganom pristopim tako, kot pristopam k smučanju prostega sloga, da bom jutri boljša kot sem danes?"

Njen odgovor je navdušil svet, predvsem pa družbena omrežja, ki so si enotna, da je Eileen Gu tista vzornica, ki jo potrebujete – tudi ko ji novinarji postavijo provokativna vprašanja, saj jih zna premagati z nasmehom na obrazu, pametjo in premišljenostjo.

Prav tako na novinarski konferenci na OI Milano Cortina jo je namreč eden od novinarjev vprašal, ali ti dve medalji dojema kot osvojeni srebrni ali kot izgubljeni zlati (do tistega trenutka na letošnjih OI še ni osvojila zlate). Brez dlake na jeziku mu je odgovorila: "Sem najboljša smučarka prostega sloga v zgodovini. Mislim, da je že to samo po sebi odgovor," je dejala in dodala, da je osvojiti olimpijsko medaljo življenjska izkušnja, osvojiti jih pet pa je še veliko težje. No, zdaj pa jih ima že šest.

Foto: Guliverimage

Kaj se lahko naučimo od Eileen Gu?

Če se lahko od Eileen naučimo kaj, je to, da nikoli ne smemo izgubiti volje za učenje in spremembo. Čeprav je sama stara komaj 22 let in ima, kot pravi, nevroplastičnost na svoji strani, jo imamo na svoji strani pravzaprav vsi.

Znanstveniki so še pred kratkim verjeli, da se možgani spreminjajo le do 24. leta, vendar pa so novejše raziskave pokazale, da se možgani nikoli ne prenehajo spreminjati. To pravzaprav pomeni, da izgovor, da smo že prestari za spremembe, sploh ne drži. Možgani so tudi v poznejših letih pripravljeni na učenje, predvsem takrat jih je dobro "raztegovati in gnesti", saj lahko s tem preprečujemo nastanek demence in upad kognitivnih sposobnosti.

Nevroplastičnost je sposobnost možganov, da se spreminjajo in učijo na podlagi izkušenj. To pomeni, da dejansko spremenijo svojo fizično strukturo kot posledica učenja. Plastičnost se nanaša na gnetljivost možganov oziroma sposobnost spreminjanja, kar pa ne pomeni, da so možgani plastični.

Nevroplastičnost možganov ima številne prednosti. Da se prilagodijo in spremenijo, jih lahko spodbudimo sami, z različnimi aktivnostmi, kot so:

učenje novih stvari (novega jezika, hobija, igranje instrumenta) ali ponovno učenje nekoč že usvojenih spretnosti pri okrevanju po možganski kapi in travmatskih poškodbah možganov,

izboljšanje obstoječih kognitivnih sposobnosti (reševanje križank, igranje kviza, šaha ali igre spomin),

krepitev področij, kjer je funkcija izgubljena ali oslabljena.

K večji nevroplastičnosti in spodbujanju rasti novih nevronov in izboljšanju povezave med njimi znatno pripomorejo tudi redno gibanje (predvsem kardiovadba in vaje za moč), kakovosten spanec (7–9 ur na noč ter reden ritem spanja), zmanjšanje vsakodnevnega stresa (pisanje dnevnika, kar počne tudi Eileen, vaje čuječnosti, meditacija), zdrava prehrana z veliko zelenjave in sadja, ohranjanje stikov, nenazadnje pa je izjemnega pomena tudi skrb za duševno zdravje. Če imate pri tem kakšne izzive, vam lahko zelo pomaga tudi psihoterapija, s katero boste lahko še krepili nevroplastičnost svojih možganov.

Eileen je privlačna tudi za številne modne znamke. Foto: Guliverimage

Eileenino življenje govori samo zase

Da Eileenina miselnost prinaša rezultate, kažejo tudi druga področja njenega življenja. Poleg tega, da je najuspešnejša smučarka prostega sloga vseh časov, je tudi študentka na prestižni univerzi Stanford, postala pa je tudi velik magnet za prestižne modne znamke. Je najbolje plačana športnica letošnjih zimskih olimpijskih iger, saj naj bi po podatkih revije Forbes v zadnjem letu zaslužila 23 milijonov dolarjev (19,4 milijona evrov), večino s sponzorskimi pogodbami.

Že pred leti je izjavila, da želi povsod dati vse od sebe, kar so potrdili tudi njeni prijatelji: "Ko je v šoli, je stoodstotno predana šoli. Ko smuča, je stoodstotno predana smučanju. Ko je model, je stoodstotno predana poziranju. Ločevanje teh delov sebe je razlog, zakaj je tako dobra v vsem, kar počne," je za Time povedala ena izmed prijateljic s Stanforda.

Vseh stvari, ki jo izpopolnjujejo, se torej loteva premišljeno, čuječe, z miselnostjo na tukaj in zdaj. In tudi to je ključno za zdrave možgane. Večopravilnost (početje več stvari hkrati) se je namreč dokazano izkazala za kontraproduktivno, a če se različnih stvari, ki nas veselijo, lotevamo s stoodstotno osredotočenostjo kot Eileen, lahko računamo na uspeh.