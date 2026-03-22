"Ženske niso tako kolerične in mačistične kot moški," o ženskah v poslovnem svetu pravi predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan. Z njo smo se v mesecu žensk , ko izpostavljamo ženske dosežkov, poguma in moči na različnih področjih, pogovarjali o tem, kako se znajde na najvišjem položaju v pretežno moškem podjetju. Ženskih kvot ne podpira, saj morajo v poslu odločati sposobnosti in argumenti, v Luki Koper pa pri plačah moških in žensk ne delajo razlik. V intervjuju je spregovorila še o vodenju velikega sistema, tem, kakšna je najboljša ekipa, in odločitvah, ki jih je po njenem mnenju najbolje prespati.

Nevenka Kržan je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je svojo poklicno pot začela v bančništvu, kjer je zasedala različne vodstvene položaje, nato pa je kot strokovnjakinja za področje financ in finančnega sektorja delovala v svetovalnem podjetju KPMG. V Luki Koper je sprva delovala kot članica uprave, julija 2023 pa je postala predsednica uprave. Živi na Obali, v zasebnem življenju ji največ pomeni družina. Rada se ukvarja z gospodinjskimi opravili, kuha, obdeluje vrt, se druži s prijatelji in igra golf.

Logistika in pristanišča sicer veljajo bolj za moški svet, pa vendar sogovornica pojasni, da se je hitro navadila na delo v Luki Koper. Priznava, da je zelo drugačno od preteklega dela v svetovalnem podjetju, se je pa hitro seznanila z ustrojem in vsebino dela.

"Posameznik ne more narediti veliko. Tak sistem, kot je Luka Koper, je mogoče voditi samo z ekipo."

"Ženske niso tako kolerične kot moški"

Sogovornica nikoli ni imela občutka, da bi se morala v poslovnem svetu dokazovati zato, ker je ženska. Verjame pa, da je ženskam zagotovo težje na začetku kariere, ko so na razpotju med kariero, ustvarjanjem družine in skrbjo za otroke.

Meni, da ženske v poslovnem svetu niso tako kolerične in mačistične kot moški. Po njenih besedah je v ekipi najboljša mešanica ženskih in moških energij. Oriše tudi sodelovanje z moškimi kolegi. Meni, da so zelo korektni, da so jo hitro sprejeli ter da imajo visoko raven medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Ključno se ji zdi, da se znajo v ekipi poslušati. "Velikokrat sem že rekla, da zna vsak govoriti, poslušati zna le malokdo."

"Ljudi je treba ocenjevati po sposobnostih."

Čeprav statistike na ravni države še vedno kažejo plačno razliko med moškimi in ženskami, Kržan pojasni, da v Luki Koper razlik pri plačah ni, saj so plačni razredi jasno določeni. Podjetje sicer ostaja izrazito moško: med 2.445 zaposlenimi je žensk le 218 oziroma osem odstotkov.

"Nisem zagovornica ženskih kvot"

Prav zato njeno stališče zveni še toliko bolj jasno. "Nisem zagovornica ženskih kvot," pove in dodaja, da je treba ljudi najprej ocenjevati po sposobnostih. Po njenem mnenju je v Sloveniji sicer veliko žensk, ki bi lahko uspešno vodile tako manjša kot velika podjetja. Pri svojem delu se bolj kot na intuicijo opira na razum in strokovne argumente.

Vse odločitve, predvsem pomembne, skuša racionalizirati in strokovno opredeliti. "Na primer, ko se odločamo o nakupu novega dvigala, najprej razmislimo, ali bo njegova ekonomičnost taka, kot si jo želimo, in ali bo, ko bomo dobili komercialne posle, ta ekonomika lahko realizirana." Poudarja, da želi vedno delovati po racionalnem postopku in skrbeti za zakonitost poslovanja. Izpostavlja pa tudi primere, ko se je treba odločati drugače, na primer takrat, ko je vključena lokalna skupnost.

"Dobro je delovati kot čoln na vodi in se danim razmeram prilagajati."

Kar zadeva sprejemanje najpomembnejših odločitev, meni, da jih je dobro prespati in ne delovati na prvo žogo. Po njenem mnenju je vedno najbolje osvetliti vse elemente, se pogovoriti, poslušati in argumentirati sprejemanje odločitev.

"Dan se ne neha, dokler ne zaspim"

Pravi, da na takem položaju nikoli ne moreš odmisliti službe, si pa skuša vzeti čim več časa za zasebno življenje in družino. "Tudi če pridem domov, preberem elektronska sporočila, dan se v resnici ne neha, dokler ne zaspim." Kot glavno vrednoto, ki jo vodi pri delu, izpostavlja spoštovanje, pa tudi integriteto in enakost do vseh. Doda še odgovornost do sebe, do dela, do družine, ki ji zasebno pomeni največ.

Fokus na idejah, ne na posamezniku

Izpostavlja še nasvet, ki ga je dobila na začetku kariere: "V timu se je najbolje pogovarjati prek objekta, nekega medija, na primer monitorja, table. To pa zato, ker se potem fokus preusmeri na temo, ne na to, kdo ideje predlaga, ali ti je simpatičen ali ne." Tako ne bomo vrednotili ideje glede na posameznika, ki jo je predlagal, ampak bomo pustili, da "se ideja razvije do konca".

Svetuje tudi razmišljanje zunaj okvirov (angleško out-of-the-box), saj je na ta način mogoče razviti najboljše ideje, tako pa bo na koncu pred vrednotenjem pretehtal razum in odločitve bodo bolj racionalne.

Luka Koper v številkah

Čisti prihodki od prodaje (2025) 380,3 milijona evrov Čisti poslovni izid (2025) 81,5 milijona evrov Naložbe (2025) 132,9 milijona evrov Število zaposlenih v skupini Luka Koper, d. d. (2025) 2.445, osem odstotkov je žensk Povprečna bruto plača v letu 2024 3.743 evrov Skupni ladijski pretovor (2025) 23.003.522 ton Število prihodov potniških ladij (2025) 80, 123.928 potnikov

Fotogalerija 1 / 12 / 12

Prihodnji teden bomo objavili še drugi del pogovora, v katerem smo se dotaknili finančnih rezultatov Luke Koper, drugega tira in investicij Luke Koper v letu 2026.