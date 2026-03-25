Za številne mamice je današnji materinski dan, ki ga vsako leto obeležimo 25. marca, še posebej čaroben. Mnoge med njimi so se v preteklem letu razveselile rojstva prvorojencev, zato praznik vseh mamic danes praznujejo prvič. Med njimi so tudi številne znane Slovenke, in sicer igralka Zala Đurić Ribić, pevka Nina Donelli in televizijska voditeljica Špela Jereb.

Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, v Evropo pa se je razširilo po prvi svetovni vojni. Medtem ko večina držav po svetu praznik obeležuje v maju, ga v Sloveniji zaznamujemo 25. marca. Na ta dan obstaja navada, da se z manjšim poklonom, kot je šopek rož in čokolada, zahvalimo svojim materam ter jim povemo, koliko nam pomenijo.

Med znanimi Slovenkami, ki materinski dan letos praznujejo prvič, je igralka Zala Đurić Ribič. Mamica deklici, katere ime ni znano, je postala februarja, takrat pa zapisala: "Postala sem mama. Dobila sem največjo nagrado in najpomembnejšo vlogo." Z možem Gregorjem, s katerim se v javnosti pojavita le izjemoma, sta tako prvič postala starša.

V letošnjem letu sta mamici prvič postali tudi izbranka glasbenika Alexa Volaska in žena kuharskega mojstra Mojmirja Šiftarja, medtem ko je bilo v lanskem letu naraščajev med znanimi obrazi nekoliko več.

Štiri deklice in prav toliko dečkov

Aprila lani se je rojstva prvorojenke razveselila pevka Nina Donelli. S partnerjem Maticem Videčnikom, slovenskim odbojkarjem, sta deklico poimenovala Anamarija. V nedavnem intervjuju za Siol.net je pevka priznala, da je bil porod zanjo velika življenjska izkušnja, po katerem je postala še bolj samozavestna.

Da s partnerjem pričakujeta dojenčka, je televizijska voditeljica Špela Jereb sporočila le dan po lanskoletnem materinskem dnevu, konec avgusta pa je na svet prijokala deklica. "Mami se počuti odlično, saj je imela lep porod, očija pa kar razganja od ponosa," je dejala takrat. Imena deklice par ni razkril.

Svoj prvi materinski dan praznuje tudi Iza Piletič, žena glasbenika Aneja Piletiča, ki je skupaj z bratom Rokom sestavljal duet BQL. Starša deklici Avi Eli sta zakonca postala oktobra lani.

Kiara Haas, partnerka glasbenika Dejana Krajnca, ki ustvarja pod imenom Dejan Dogaja, je prvorojenca Leva povila v začetku maja. "Tudi neskončnost začne se nekje ... Naša se je začela danes," je par takrat zapisal pod objavo fotografije iz porodnišnice.

Izbranka glasbenika Dejana Dogaja bo letošnji materinski dan prvič praznovala v vlogi mamice.

Junija lani sta prvič starša postala tudi Lara Deu in Samo Petje, ki sta se spoznala in zaljubila med snemanjem resničnostnega šova Exatlon. Razveselila sta se dvojčkov Liane in Liama. Za Laro bo letošnji praznik vseh mamic tako prvi v tej vlogi.

Teja Beznik, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu Življenje na tehtnici, je mamica postala konec septembra. S partnerjem Denisom Žnidaričem, s katerim sta se zaljubila prav v omenjenem šovu, sta se razveselila rojstva sina Oskarja, ki je kot nedonošenček na svet prijokal več kot tri mesece prezgodaj.

Svoj prvi materinski dan praznuje tudi Katja Krivec, dolgoletna izbranka smučarja Štefana Hadalina, s katero sta starša dečku Franu postala novembra lani. "Ponosen sem do neba," je ob rojstvu sina dejal Hadalin, ki večkrat deli utrinke iz družinskega življenja.

Prvi materinski dan tudi za tuje zvezdnice

Nekaj novopečenih mamic je tudi med tujimi zvezdnicami. Aprila lani se je rojstva prvorojenke razveselila Gina Schumacher, hči sedemkratnega prvaka Formule 1 Michaela Schumacherja. Mesec kasneje je najlepše darilo dobila Tiffany Trump, najmlajša hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v začetku poletja pa tudi izbranka norveškega smučarskega skakalca Johanna Andreja Forfanga. Kanadska smučarka Marie-Michele Gagnon se je v vlogi mamice začela preizkušati julija, istega meseca pa je deklico povila tudi manekenka in nekdanja Miss Universe Olivia Culpo.

Igralka Millie Bobby Brown je mamica deklici, katere ime ni znano, postala s posvojitvijo, medtem ko sta prvorojenca povili igralka Vanessa Kirby in Alba Baptista, žena Chrisa Evansa. Konec minulega leta pa je štorklja obiskala avstrijskega smučarskega skakalca Stefana Krafta, ki se je z ženo Mariso razveselil rojstva deklice. V letošnjem letu so prvič mamice postale še pevka Carly Rae Jepsen, igralka Kat Graham, žena glasbenika Charlieja Putha in partnerka pevca skupine Parni Valjak Igorja Drvenkarja.

