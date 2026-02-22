Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
12.15

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre snežni žleb smučanje prostega sloga Eileen Gu

ZOI 2026, Livigno, smučanje prostega sloga, snežni žleb (ž)

Eileen Gu olimpijska prvakinja v snežnem žlebu

Eileen Gu | Eileen Gu | Foto Reuters

Eileen Gu

Foto: Reuters

Kitajka Eileen Gu je ubranila naslov olimpijske prvakinje v snežnem žlebu. Drugo mesto je osvojila še ena Kitajka Li Fanghui, tretja pa je bila vodilna po prvem nastopu Britanka Zoe Atkin. Za Gu je to prva zlata kolajna na letošnjih olimpijskih igrah in skupno tretja.

Eileen Gu je največ točk zbrala v zadnjem tretjem nastopu, ko je dosegla rezultat 94,75. Podobno je uspelo tudi njeni rojakinji Li Fanghui, ki je s 93 točkami pristala na drugem mestu, medtem ko je tretjeuvrščena Britanka Zoe Atkin zbrala 92,5 točke.

Med izvajanjem obratov je s smučmi najvišje skočila Atkin, katere skok je v drugem nastopu znašal kar 5,4 metra, a je nato ob pristanku po enem izmed naslednjih obratov padla.

Gu se je v Livignu okitila s srebrom v prostem slogu in akrobatskih skokih. Kitajka je vključno z uspešnimi igrami v Pekingu 2022 tako pod petimi krogi skupaj osvojila po tri zlate in tri srebrne kolajne.

Smučanje prostega sloga, snežni žleb, ženske:
ZLATO: Eileen Gu (Kitajska)
SREBRO: Li Fanghui (Kitajska)
BRON: Zoe Atkin (Velika Britanija)
