Avtor:
B. B.

Četrtek,
19. 2. 2026,
8.44

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Thermometer Blue 0,26

Eileen Gu

Četrtek, 19. 2. 2026, 8.44

1 ura, 9 minut

Visok davek slave

Visok davek slave, nenavadno vprašanje in grožnje

Avtor:
B. B.

Thermometer Blue 0,26
Eileen Gu | "Če sem iskrena, je pogled na dve izgubljeni medalji precej smešen." | Foto Guliverimage

"Če sem iskrena, je pogled na dve izgubljeni medalji precej smešen."

Foto: Guliverimage

"Petkratna dobitnica olimpijske medalje se dobro sliši, kajne," je s sarkazmom na novinarski konferenci odgovorila kitajska smučarka prostega sloga Eileen Gu. A je 22-letnica spregovorila tudi o visoki ceni slave in temnih plateh svoje prepoznavnosti.

Eileen Gu je na olimpijskih igrah osvojila že skupno peto medaljo. Tri (dve zlati, eno srebrno) je osvojila na olimpijskih igrah v Pekingu, na letošnjih pa je v svojo vitrino postavila še dve srebrni. Po zadnji srebrni medalji je na novinarski konferenci dobila nenavadno vprašanje. Vprašali so jo, ali ti dve medalji dojema kot osvojeni srebrni ali kot izgubljeni zlati, zvezdnica pa se je ob tem le nasmejala.

Eileen Gu | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Odgovorila je brez dlake na jeziku

"Sem najboljša smučarka prostega sloga v zgodovini. Mislim, da je že to samo po sebi odgovor," je dejala 22-letnica in dodala, da je osvojiti olimpijsko medaljo življenjska izkušnja, osvojiti jih pet pa je še veliko težje. "Če sem iskrena, je pogled na dve izgubljeni medalji precej smešen," je bila neposredna pri odgovoru in omenila, da izvaja elemente, ki jih pred tem še ni bilo.

Njenih nastopov na olimpijskih igrah pa še ni konec. Čaka jo še nastop v disciplini snežni žleb, kjer bo spet ciljala na sam vrh. Priznava, da je že precej utrujena.

Doživela tudi fizični napad

Američanka, ki tekmuje za Kitajsko, je med drugim razkrila, da je zaradi svoje odločitve iz leta 2019 doživela hude pritiske in tudi resne grožnje. Doživela je napade na univerzitetnem kampusu, fizični napad na ulici, vlom v študentsko sobo in celo grožnje s smrtjo. "Kot 22-letnica sem doživela stvari, za katere res mislim, da jih ne bi smel nihče."

Eileen Gu, ki na prestižni univerzi Stanford študira mednarodne odnose, priznava, da je cena slave zelo visoka. Še posebej pri njenih letih. Ob vsem tem ji še vedno uspe ostati osredotočena na šport, kjer najbolj uživa, in je vesela, če je lahko navdih mlajšim športnikom, čeprav je sama stara šele 22 let.

Eileen Gu | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Najbolje plačana športnica na olimpijskih igrah

Njena slava presega športno področje, saj je velik magnet za prestižne znamke in je najbolje plačana športnica letošnjih zimskih olimpijskih iger. Po podatkih revije Forbes naj bi v zadnjem letu zaslužila 23 milijonov dolarjev (19,4 milijona evrov). Večino denarja zasluži s sponzorskimi pogodbami.

