STA

Ameriške hokejistke zavrnile Trumpovo vabilo, Trump osebno dojel zmagoslavje nad Kanado

STA

Donald Trump | Donald Trump si je dal duška po zmagah ameriških hokejistov in hokejistk v finalu ZOI 2026. | Foto Reuters

Donald Trump si je dal duška po zmagah ameriških hokejistov in hokejistk v finalu ZOI 2026.

Foto: Reuters

Ameriška ženska hokejska reprezentanca, ki je prejšnji teden na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina osvojila zlato medaljo, je zavrnila povabilo predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi se udeležila dogodka ob predsednikovem govoru o stanju v državi, poročanje ameriških medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

THUmb
"Iskreno smo hvaležni za povabilo, ki ga je prejela ženska hokejska reprezentanca ZDA, ki je osvojila zlato medaljo, in globoko cenimo priznanje za njihov izjemen dosežek," so lokalni mediji citirali tiskovnega predstavnika ekipe.

"Vendar pa zaradi že vnaprej določenega urnika in predhodno načrtovanih akademskih in poklicnih obveznosti po igrah športnice ne morejo sodelovati. Počaščene so bile, da so bile vključene v predsednikove dejavnosti, in so hvaležne za priznanje," je dodal tiskovni predstavnik.

Ameriške hokejistke so v finalu premagala sosede Kanadčanke. | Foto: Reuters Ameriške hokejistke so v finalu premagala sosede Kanadčanke. Foto: Reuters

Ameriška ženska hokejska reprezentanca je osvojila tretji olimpijski naslov v zgodovini, potem ko je v četrtek v finalu olimpijskega turnirja v Milanu po podaljšku premagala branilko naslova Kanado z 2:1.

Predsednik Donald Trump je spremljal olimpijska tekmovanja, ki so bila v Italiji, in ni izpustil hokejskega turnirja. V nedeljo med telefonskim klicem, ki je bil predvajan na družbenih omrežjih, je v navzočnosti direktorja FBI Kasha Patela govoril z igralci zlate moške ameriške hokejske reprezentance.

"Moram vam povedati, da bomo morali pripeljati žensko ekipo, to veste, saj bi me drugače najverjetneje odstavili s položaja, če tega ne bi storil." Trumpova izjava je pri njegovih poslušalcih izzvala smeh.

Tako kot ženska je tudi ameriška moška hokejska reprezentanca postala olimpijski prvak z zmago nad kanadsko ekipo po podaljšku z 2:1.

Trump v posmehljivem tonu: Preveč zmagujemo, to ni pošteno

Ameriški predsednik je zmago moške hokejske reprezentance razkošno proslavil. Zmagoslavje nad Kanado, ki se je v političnem smislu uprla Trumpovim carinam in tudi njegovim zamislim o priključitvi severne sosede ZDA, je dojel zelo osebno. Ni se le pobahal, ampak je v ponedeljek na svojem omrežju Truth Social objavil videoposnetek, ki ga je ustvarila umetna inteligenca. Na njem je videti Trumpa v temno modri obleki in rdeči kravati na drsališču, kako se posmehuje kanadski hokejski reprezentanci in doseže zmagovalni gol.

Američani so po 46 letih postali olimpijski prvaki v hokeju na ledu. | Foto: Guliverimage Američani so po 46 letih postali olimpijski prvaki v hokeju na ledu. Foto: Guliverimage

Trump med agresivnim drsanjem, ko sam vodi in izpelje napad, porine kanadske igralce, nato si sname rokavice in enega od njih večkrat udari v obraz. Kasneje v videu po zmagovitem golu je Trump v družbi ameriških hokejistov.

Trump je že v nedeljo zvečer čestital in pohvalil ne le hokejiste, temveč tudi celotno ameriško olimpijsko odpravo. "Preveč zmagujemo, to preprosto ni pošteno," je v posmehljivem tonu dejal Trump. Ameriški športniki so osvojili 12 zlatih, 12 srebrnih in devet bronastih medalj.

Kanada : ZDA, hokej na ledu, finale ZOI 2026
Connor McDavid
Quinn Hughes, Jack Hughes
ZOI 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 hokej Donald Trump
