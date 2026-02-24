Kaj si je za rojstni dan zaželel Aleksander Sekulić?

Pred slovensko košarkarsko reprezentanco je drugi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo, v katerem se bo zasedba Aleksandra Sekulića dvakrat pomerila s Češko. Najprej v petek v Kopru (18.30), nato še v nedeljo na Češkem. Slovenski selektor je na uvodu priprav pozdravil 14 košarkarjev, ob robu začetka delovnega tedna pa je spregovoril tudi o koncu klubskega sodelovanja z Zenitom, novi naturalizaciji v izbrani vrsti ter pričakovanjem pred novima dvema pomembnima obračunoma.

"Kar se tiče reprezentančnih želja, sem si zaželel dve zmagi reprezentance," je v torek dopoldne, na dan ko je dopolnil 48 let, glede rojstnodnevnih želja, ki zadevajo izbrano vrsto, slovenskim predstavnikom medijev v koprski Bonifiki povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić. Ta se v tokratni cikel kvalifikacij podaja popolnoma osredotočen le na izbrano vrsto, saj je konec januarja končal sodelovanje z ruskim Zenitom.

"Zgodba se je zaključila, o tem nimam kaj veliko govoriti. Zdaj se bom lahko malce več posvetil reprezentanci in gledamo naprej," pretirano besed o končani zgodbi v Rusiji ni izgubljal Sekulić, ki je medtem že obrnil nov list in se popolnoma osredotočil na delo z izbrano vrsto, na čelu katere je z novim letom dobil nov dvoletni mandat. "Načeloma smo imeli že prej dogovor do konca svetovnega prvenstva, tako da smo vse skupaj samo še potrdili. To kaže, da je določena mera zaupanje v to kar počnemo, tako jaz, kot cel štab in da smo upravičili tisto, kar se je od nas pričakovalo. Sigurno je potem lažje, ko začutiš določeno mero zaupanja s strani KZS," je povedal Sekulić.

Na selektorjevem seznamu so Miha Cerkvenik (Cedevita Olimpija, Slovenija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Stefan Joksimović (Baskonia, Španija), Robert Jurković (Perspektiva Ilirija, Slovenija), Martin Krampelj (Bilbao, Španija), Urban Kroflič (Mega Superbet, Srbija), Aljaž Kunc (Torun, Poljska), Alen Omić (Merkezefendi, Turčija), Mark Padjen (Perspektiva Ilirija, Slovenija), Klemen Prepelič (Dubaj, ZAE), Rok Radović (Cedevita Olimpija, Slovenija), Žiga Samar (Gran Canaria, Španija), Žak Smrekar (Krka, Slovenija), Leon Stergar (Limoges, Francija) in Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija).

Klemna Prepeliča čakajo še obveznosti z Dubajem. Foto: Guliverimage

Slovenski selektor trenutno računa na 14 košarkarjev, zaradi klubskih obveznosti in tekem v evroligi, se bo šele po četrtkovi tekmi z Asvelom izbrani vrsti pridružil izkušeni Klemen Prepelič. Trenutno izmed štirinajsterice po prilagojenem programu trenira le Leon Stergar, ki ima težave z gležnjem. "Kar se tiče Klemna je tako, da bo prišel, ko bo lahko prišel. Potem pa bomo videli, če bo dovolj zgodaj, da se nam pridruži že za prvo tekmo ali potem na gostovanju na Češkem. Za prvo je pod vprašajem," je povedal Sekulić.

Slovenija je v prvem ciklu sicer vknjižila polovičen izplen. Najprej je doma nesrečno po podaljšku klonila z Estonijo, nato pa na Švedskem prišla do pomembne zmage. Zdaj jo čakata dve tekmi s Češko, ki je edina v skupini še brez poraza. "To priča o njihovi kvaliteti. Kot kaže trenutno, bodo morda v malce bolj okrnjeni zasedbi, bomo pa še videli. Gre za ekipo, ki dosega veliko košev, v napadu so zelo poletni in strelsko razpoloženi z razdalje. Tako da bomo morali biti pozorni na njihove glavne strelce in omejiti tudi njihov napadalni skok, pomembno pa bo tudi zajeziti tranzicijo. Pred nami je kar nekaj izzivov," se je proti naslednjima tekmecema obrnil Sekulić.

Satoransky pod vprašajem

Če je nekaj neznank glede kadra, s katerim bo slovenski selektor razpolagal v petek, podobna zgodba velja tudi za Čehe, v prvi vrsti za prvega zvezdnika, Tomaša Satoranskega. 34-letni član Barcelone je bil v prvem ciklu najboljši posameznik češke izbrane vrste, v povprečju je v dveh tekmah dosegel 17 točk in bil vlečni voz celotne ekipe. V zadnjem času se je spopadal s poškodbo, po kateri je sicer uspešno okreval, a njegov status za tekmi s Slovenijo tudi zaradi tekem v evroligi ostaja neznanka.

Tomaš Satoransky Foto: Guliverimage

"Satoransky je bil tisti jeziček na tehtnici na prvih dveh tekmah, ker je odigral res fantastično. Brez njega so drugačna ekipa, nikakor pa jih ne gre podcenjevati. Vrača se po poškodbi, težko pa je reči, kdaj se bi reprezentanci lahko pridružil. Barcelona igra še v sredo v Bologni, potem pa ne vemo, kaj in kako," je dejal Sekulić.

Čehi še brez poraza

Ta je priznal, da so ga s prvima dvema zmagama Čehi malce presenetili. "Pa nikakor niso slaba ekipa, predvsem v Saturanskem imajo vodjo na igrišču, ki je za sabo potegnil voz, sledili so mu nekateri igralci, ki jih tudi sam dobro poznam še iz časov, ko sem deloval na Češkem. Imajo kar nekaj igralcev, ki so na delu tujini, imajo določen talent in izkušnje," je še dodal slovenski selektor, ki ima veliko izkušenj s češko košarko, saj je nekaj let deloval pri Nymburku.

"Vedno je prisoten pritisk rezultata, ker imamo vedno visoke cilje, tako kot zdaj ko smo si zadali uvrstitev na svetovno prvenstvo. Kot vedno poudarjam je tovrstni pritisk privilegij, s katerim se vedno rad soočam. Tista stvar, h kateri stremimo, je, da imamo v ekipi čim manj sprememb in da se čim lažje uigramo v tem omejenem času. Pozorni moramo biti tudi na to, da košarkarji prihajajo med napornimi klubskimi sezonami, ob tem pa je treba poudariti, da sta tekmi v razmiku dveh dni, torej v petek in nedeljo, vmes je še potovanje, tako da moramo biti zelo pozorni, da ne bi prišlo do kakšnih nepotrebnih poškodb," je še dodal Sekulić.

Slovenci se bodo v petek ob 18.30 v koprski Bonifiki pomerili s Češko. Foto: Aleš Fevžer

Tudi tokrat bodo pomemben delež izbrane vrste mladi košarkarji, ki so pomembno vlogo dobili že v prvem ciklu. "Že prvič, ko so postali del izbrane vrste, sem začutil določeno mero samozavesti. Niso bili prestrašeni, mogoče je bila iz njihove strani kakšna napaka več, a so pokazali, da si zaslužijo biti tukaj. Iz tekme v tekmo ekipa raste, tudi pri njih se določene stvari spreminjajo glede pritiska in odgovornosti. Upam, da bodo reagirali še bolje kot na prvih dveh tekmah. Zdaj, ko ni Luke, potrebujemo igralce, ki lahko kreirajo in ustvarijo više zase in za druge," je prepričan Sekulić.

Kaj pa Hayes? Ob tem misli sicer občasno uhajajo tudi že v nadaljevanje kvalifikacij, kjer se bo slovenska skupina H mešala s skupino G, kjer igrajo Madžarska pod vodstom Gašperja Okorna, pa Finska, Francija in Belgija. Ni neznanka, da si Slovenija in KZS v bližnji prihodnosti prizadevata izbrani vrsti priključiti tudi novega naturaliziranega košarkarja v članu LA Lakers, Jaxsonu Hayesu. Zadeve se premikajo v pravi smeri, v reprezentanci pa si želijo, da bi lahko že v naslednjih oknih poleti računali tudi na pomoč ameriškega centra. "Upam, da nam bo na voljo že v naslednjih oknih. Malce je vse skupaj še daleč, hkrati to ni vprašanje zame, a če se bo dalo, si ga sigurno želimo čimprej zraven," je še dodal Sekulić.

Preberite še: