To je ljubljanska soseska, kjer razgledi na Alpe in prestiž postanejo vsakdan

Panoramski razgledi na Alpe, Šmarno goro in Ljubljanski grad. Dve prostorni terasi, zasnovani za uživanje v soncu od jutra do večera. Neposreden dostop iz dvigala, ki zagotavlja redko raven zasebnosti in tisti občutek prestiža, ki ga imajo le redke rezidence.

Penthouse stanovanja v Bežigrajski petki, prestižni soseski zasebnega tipa na vrhunski mikrolokaciji, so za tiste, ki razumejo: prostor je ena izmed najpomembnejših komponent kakovostnega življenja.

Penthouse v vsakem detajlu lovi popolnost modernega bivanja, ki stavi na ravnotežje med mestnim bivanjem in hkratnim stikom z naravo. Ena izmed teras je delno pokrita s pergolo, kar omogoča uživanje na soncu, hkrati pa ponuja prijetno zavetje in popoln ambient za sproščanje ali druženje.

Prostorno štirisobno stanovanje navdušuje z odprtim dnevno-bivalnim prostorom in velikimi steklenimi površinami, ki ustvarjajo popoln prostor za druženje z najdražjimi ali za tihe trenutke z razgledom na Alpe in Šmarno goro. Udobje bivanja dodatno nadgradi možnost lastništva treh parkirnih mest v garaži kompleksa, kar pomeni brezskrbno in varno parkiranje za vso družino. Foto: SINDROM D.O.O.

Manjše število stanovanj na enoto: "Prestiž je v zasebnosti in detajlih zasnove"

Prestižna soseska Bežigrajska petka je zasnovana z jasnim ciljem: ustvariti bivanje, ki presega ustaljene standarde in hkrati zagotavlja stabilno dolgoročno vrednost.

Občutek zasebnosti in udobja je investitor Andrej Ramovž postavil v ospredje že pri načrtovanju projekta, kar se jasno odraža v sami strukturi soseske. Bežigrajska petka vključuje le 96 od dvo- do štirisobnih stanovanj, pri čemer sta na posamezni etaži največ dve stanovanji. Gre za premišljeno odločitev, ki jasno odstopa od tipične maksimizacije izrabe parcele ter daje prednost kakovosti bivanja, prostornosti in zasebnosti stanovalcev.

"Ob zasnovi projekta smo razmišljali predvsem o bivanjski izkušnji prebivalcev, za katero želimo, da ponuja najvišjo raven modernega mestnega bivanja, ki hkrati ohranja stik z naravo. Materiali so izbrani premišljeno in so visokokakovostni, poudarek pa je na sodobni definiciji prestiža, ki danes pomeni predvsem zasebnost, varnost in udobje bivanja," poudarja Ramovž. Foto: SINDROM D.O.O.

Notranja oprema izbrana z mislijo na tiste, ki zahtevajo več

Notranja oprema je tista, ki v praksi loči povprečno novogradnjo od pravega prestiža. V Bežigrajski petki jo je osebno izbral investitor Andrej Ramovž, kar se odraža v kakovosti, ki jo pri novih projektih pogosto pogrešamo.

Vgrajena so trislojna pasivna lesena/ALU okna znamke Marles z velikimi steklenimi površinami, ki zagotavljajo visoko zvočno ter toplotno izolacijo. Stanovanja imajo protivlomna, zvočnoizolacijska vrata za dodatno varnost, udobje pa dopolnjujeta talno gretje in hrastov parket večjih dimenzij, ki prostoru daje občutek topline in prestiža.

Za brezhibno bivalno klimo vse leto bodo stanovanja opremljena z najsodobnejšimi klimatskimi sistemi in naprednim prezračevanjem. Terasna stanovanja ter enote z atriji bodo dodatno nadgrajeni z bioklimatskimi pergolami, ki omogočajo popoln nadzor nad senco, svetlobo in zračenjem ter ustvarjajo občutek prave zunanje dnevne sobe, uporabne v vseh letnih časih.

Kopalnice bodo izvedene z vrhunskimi keramičnimi ploščicami, terase in atriji pa so pripravljeni za vgradnjo letnih kuhinj. Na terasah je predpriprava tudi za jacuzzije, kar odpira možnost popolnega wellness kotička doma. Lože so opremljene z naprednimi screen rolo senčili, nameščenimi na koncu lože, ki zagotavljajo zasebnost, obenem pa ohranjajo odprt razgled.

Poseben pečat projektu daje premišljena krajinska arhitektura. Skupne zelene površine in terase bodo domiselno zasajene, zasaditve pa so predvidene tudi na zasebnih terasah. Vse skupaj dopolnjuje kapljični sistem namakanja, ki omogoča optimalno rabo vode in ohranjanje zdravja rastlin vse leto. Foto: SINDROM D.O.O.

Brezkompromisna lokacija: bližina ključne infrastrukture in donosna investicija

Udobje in vrhunsko izkušnjo bivanja v Bežigrajski petki dopolnjuje odlična mikrolokacija. Bežigrad že več kot desetletje ohranja sloves ene najbolj stabilnih in zaželenih mikrolokacij v Ljubljani, kar potrjujejo uradni podatki: po podatkih Gursa so se cene stanovanj v tem delu Ljubljane lani glede na leto prej zvišale za 14,5 odstotka.

Gre za lokacijo, ki je prijetno umaknjena od mestnega vrveža, a hkrati izjemno dobro povezana z vso ključno infrastrukturo. To je odlična prednost za poslovne ljudi, družine in tujce, predvsem pa za tiste, ki ste pri nepremičninah brezkompromisni: želite vrhunsko izkušnjo bivanja in hkrati dolgoročno stabilno naložbo, ki ohranja vrednost tudi skozi tržne cikle.

Območje Bežigrajske petke zagotavlja tudi visoko varnost pred poplavami, saj je ob protipoplavnem območju, kar predstavlja dodatno prednost in dolgoročno vrednost te lokacije.

V bližini: središče mesta, prestižne izobraževalne ustanove, narava, kavarne …

Do središča mesta je le deset minut vožnje s kolesom, ljubljanska obvoznica je oddaljena 0,8 kilometra, Letališče Brnik pa 28 kilometrov. V bližini so trgovine, lekarna, banka, pošta, vrtec in več šol, vključno z mednarodno Osnovno šolo Danile Kumar, ki je oddaljena le 600 metrov, ter osnovno šolo Montessori. Tudi British International School of Ljubljana je le nekaj kilometrov stran.

V neposredni bližini so številni lokali, kavarne in gostišča, ki omogočajo sproščanje po delu ali večerne trenutke v dobri družbi. Dodano vrednost lokaciji daje tudi bližina dveh mestnih parkov, ki omogočata umik v naravo brez potrebe po odhodu iz mesta.

Napredne rešitve, ki zagotavljajo energetsko učinkovitost

Stanovanja Bežigrajske petke so zasnovana z mislijo na dolgoročno udobje in nižje stroške bivanja. Energetsko učinkovite rešitve, vključno s priklopom na vročevod, omogočajo optimalno rabo energije vse leto in zanesljivo ogrevanje brez kompromisov.

Do vselitve stanovalcev bo urejena tudi cestna infrastruktura v neposredni bližini, kar bo dodatno izboljšalo dostopnost in občutek urejenosti soseske.

Posebna prednost Bežigrajske petke je nadpovprečno število parkirnih mest v kletnih prostorih objektov, kar je v Ljubljani redkost. Stanovalci pa bodo lahko izkoristili možnost zakupa dodatnega parkirnega mesta. Celotno izkušnjo bivanja dopolnjuje premišljena povezava z naravo, ki se bo odražala v domiselno zasajenih skupnih zelenih površinah, namenjenih izključno stanovalcem. Foto: SINDROM D.O.O.

Vrhunski strokovnjaki združeni v ustvarjanju popolnosti

Arhitekturno zasnovo Bežigrajske petke podpisuje biro Počivašek–Petranovič, znan po dovršenih urbanih rešitvah in premišljenem oblikovanju sodobnih stanovanjskih sosesk, ki je prejel tudi prvo nagrado na javnem mednarodnem natečaju za Centralno univerzitetno knjižnico v Podgorici v Črni gori. Pri projektu so se osredotočili na svetle, odprte bivalne prostore in tlorise, ki maksimalno izkoristijo naravno svetlobo ter razglede. Stanovanja v višjih etažah se odpirajo proti Šmarni gori, Kamniškim Alpam ter okoliškim hribom in gozdovom, pritlične enote pa dopolnjujejo atriji in terase, ki stanovalcem omogočajo stik z zunanjim prostorom in več zasebnosti.

Za izvedbo gradnje na ključ je odgovorno podjetje VG5, priznani izvajalec z dolgoletnimi izkušnjami pri gradnji stanovanjskih in poslovnih objektov višjega standarda po Sloveniji. Nadzor nad projektom vodi Jože Misson iz podjetja GEA Consult, strokovnjak, ki je v panogi prepoznan po doslednosti in visokih standardih kakovosti.

Prilagodljivi poslovni prostori z ločenim dostopom

Bežigrajska petka ni zasnovana le kot prestižna stanovanjska soseska, temveč kot premišljen urbani koncept, ki združuje visoko kakovost bivanja in poslovno funkcionalnost. Del projekta so tudi sodobni poslovni prostori, ki so popolnoma ločeni od stanovanjskega dela in imajo svoj samostojni vhod. To pomeni diskretno in mirno bivalno okolje za stanovalce, hkrati pa profesionalno izkušnjo za podjetja in njihove stranke.

Skupna površina poslovnih prostorov znaša 860 kvadratnih metrov, pri čemer je zasnova prilagodljiva in omogoča razdelitev na od štiri do osem manjših enot. Prostori so primerni tudi za dejavnosti z višjimi standardi, vključno z medicinsko dejavnostjo, kar odpira možnost za umestitev zasebnih ordinacij, specialističnih storitev ali premium wellness konceptov.

Za nemoteno poslovanje je zagotovljeno tudi ustrezno število parkirnih mest, kar dodatno prispeva k udobju ter dostopnosti za zaposlene in obiskovalce.