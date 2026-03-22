Ljubljanski policisti preiskujejo dva ropa

Ljubljanski policisti preiskujejo dve roparski tatvini v prodajalnah, o katerih so bili obveščeni v petek in soboto zvečer. Prva se je zgodila v središču mesta, druga pa na območju Most. V centru Ljubljane je ostalo pri poskusu, v drugem primeru pa je neznanec iz blagajne odtujil šop bankovcev in pri tem lažje poškodoval prodajalca.

Po do sedaj znanih podatkih je v obeh primerih do sedaj neznan osumljenec vstopil v prodajalni in zaposlenim zagrozil z nevarnim predmetom. Zamaskirani ropar je bil oblečen v črna oblačila s kapuco, so danes sporočil iz ljubljanske policijske uprave.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj roparske tatvine, tudi njuni morebitni povezanosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.