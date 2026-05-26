Tako bo videti prenovljeni ljubljanski živalski vrt

Ljubljanski živalski vrt bo v prihodnje dobil sodobno preobrazbo. Mestna občina Ljubljana je zaključila javni projektni natečaj za prenovo vhodnega kompleksa in širšega območja ZOO Ljubljana.

Kot so sporočili na družbenih omrežjih, nova rešitev prinaša sodoben vhod, urejen vstopni trg ter t. i. živo ograjo ob Večni poti, hkrati pa izboljšuje povezave z okoliškimi območji.

Projekt vključuje tudi prenovo dela Večne poti ter izgradnjo novega prehoda oziroma mostu, ki bo omogočal neposreden dostop iz predvidene garažne hiše. Po navedbah občine bo nova ureditev izboljšala dostopnost enega najbolj obiskanih javnih prostorov v mestu in omogočila nadaljnji razvoj živalskega vrta.

Zasnova: dva trga in sodobna arhitektura

Zmagovalno rešitev so pripravili arhitekti Dino Mujić, Katja Ivić in Maruša Kunstek iz podjetja AAMERAK, projektiranje, d. o. o.

Natečajna komisija je v poročilu, objavljenem na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor, zapisala, da rešitev odlikuje prepoznaven arhitekturni izraz, ki oblikuje dva trga – zunanji vstopni in notranji izstopni trg, namenjen obiskovalcem ob koncu ogleda.

Stavba je zasnovana kot dvignjen, enoten objekt z jasno notranjo funkcionalno organizacijo, ki se prilagaja fazni izvedbi in posegom v obstoječe območje.

Poseben poudarek projekt daje tudi "zeleni" ureditvi – t. i. živa ograja bo kombinacija obstoječih in novih zasaditev, ki bo zagotavljala varnost, hkrati pa omogočala več stika med javnim prostorom in območjem živalskega vrta.