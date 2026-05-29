Civilna iniciativa za Ljubljano (CILJ) je sporočila, da je zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma o občinskem parkirnem odloku. Zbrali so 13.156 podpisov in s tem občutno presegli zahtevano število podpisov za razpis referenduma. Odzval se je tudi ljubljanski župan, ki je napovedal umik spornega občinskega odloka. V ponedeljek je že sklicana izredna seja mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah.

Po tem, ko je Civilna iniciativa za Ljubljano zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma, se je na družbenih omrežjih oglasil župan Zoran Janković, ki je povedal, da bodo odlok o urejanju prometa v prestolnici umaknili. "Bili smo pred dilemo, ali razpišemo referendum, ki bi lahko bil 12. julija letos, ali pa umaknemo ta odlok na seji mestnega sveta," je dejal. Na seji bomo umaknili ta odlok."

Za to so se po besedah župana odločili iz dveh razlogov: En je, da je do 12. julija treba zbrati 1.500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane milijon evrov. To bomo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov."

Izredna seja v ponedeljek

Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah.

Mestna uprava v predlogu navaja, da bi mestni svet z umikom akta iz postopka v celoti sledil referendumski pobudi in aktivno zagotavljal pravico prebivalcev do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, ki vključuje tudi pravico do lokalnega referenduma.

Na tak način bi mestni svet po prepričanju vodstva občine sledil pobudi za sklic referenduma, hkrati pa zagotovil tudi "racionalno rabo proračunskih sredstev", saj so stroški izvedbe referenduma ocenjeni na približno milijon evrov. V primeru sprejema sklepa spremenjeni odlok ne bo začel veljati, referendum o njem pa bo postal brezpredmeten, saj bo dosežen referendumski cilj, da se akt ne uveljavi.

Civilni iniciativi za Ljubljano je sicer uspelo uradno zbrati 13.156 podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku. Še okoli 500 jih je v obravnavi. To je bistveno več od potrebnih 11.369 podpisov za razpis referenduma.

Pobudniki: Jasen signal mestni oblasti

Pobudniki so na današnji novinarski konferenci že sami napovedali, da bo vodstvo občine sporni odlok v strahu pred referendumskim porazom najverjetneje umaknilo. Že pred tem so v Civilni iniciativi za Ljubljano poudarili, da rezultat zbranega števila glasov razumejo kot jasno politično sporočilo mestni oblasti. Klemen Fajs je ob tem povedal, da rezultat zbranega števila glasov kaže, da "Ljubljančani niso zgolj vir prihodka za mestni proračun" ter da želijo spremembo pristopa pri oblikovanju občinskih politik.

V iniciativi poudarjajo, da bo naslednji korak referendumska kampanja proti sprejetemu parkirnemu odloku. Prepričani so, da bi lahko z dodatno mobilizacijo podpornikov odlok na referendumu zavrnili. Foto: Sani Karić/STA

O čem bi na referendumu odločali Ljubljančani?

S spremembami odloka, ki jih je mestni svet sprejel 23. marca, a zaradi referendumske pobude še niso bile uveljavljene, bi sicer v stanovanjskih soseskah uvedli plačljivo parkiranje na javnih površinah z dovolilnicami za stanovalce. Praviloma bi bila izdana ena na stanovanje, veljala bi 365 dni od začetka veljavnosti, stala pa 60 evrov. Če bi bilo v soseski dovolj parkirnih mest, se bi lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bi stali 120 in 240 evrov.

Spremembe bi prinesle enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini dva evra. Ob tem pa bi bilo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra ponoči.

Električna vozila pa bi lahko na prostorih za polnjenje stala samo za čas polnjenja. Poleg tega parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v sistemu souporabe, na parkiriščih za osebne avtomobile in v parkirnih hišah ne bi bilo več brezplačno.