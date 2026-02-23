Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

23. 2. 2026,
14.11

Hrvaška sodelovanje vojska Izrael orožje nakup Zoran Milanović

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 14.11

26 minut

Milanović šokiral s strogo prepovedjo: Hrvaška vojska ne bo sodelovala z Izraelom

K. M.

Zoran Milanović je vlado pozval, naj prekine vse načrtovane sporazume in pogodbe, ki bi vključevale nakup orožja in vojaške opreme iz Izraela.

Zoran Milanović je vlado pozval, naj prekine vse načrtovane sporazume in pogodbe, ki bi vključevale nakup orožja in vojaške opreme iz Izraela.

Predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović je dejal, da pripadniki oboroženih sil Republike Hrvaške ne bodo na noben način sodelovali z izraelsko vojsko ali izraelsko vojaško industrijo in odredil popolno prekinitev sodelovanja z izraelsko vojsko, poroča Index.

Milanović je prepoved uvedel v času obiska podpredsednika vlade in obrambnega ministra Ivana Anušića v Izraelu, ki v tej državi biva od 22. do 25. februarja. Anušić se bo danes v Tel Avivu sestal z izraelskim obrambnim ministrom Israelom Katzom, predvidena pa so tudi srečanja s predstavniki izraelske obrambne industrije in Direktoratom za mednarodno vojaško-tehnično sodelovanje. V okviru obiska je načrtovan tudi ogled spominskega centra Yad Vashem v Jeruzalemu.

"Odredil sem prekinitev sodelovanja z izraelsko vojsko"

"Zaradi nesprejemljivega vedenja izraelske vojske in brez primere kršitve vseh norm mednarodnega humanitarnega prava sem že maja lani odredil prekinitev vsega sodelovanja med hrvaškimi oboroženimi silami in izraelsko vojsko, kar velja za vse pripadnike hrvaške vojske. Hkrati sem pozval hrvaško vlado, naj prekine vse oblike trgovine z orožjem in vojaško opremo z Izraelom," je dejal Milanović.

Dodal je, da je v nedavnem telefonskem pogovoru predsednika vlade Andreja Plenkovića opozoril, da bi bila kakršnakoli oblika vojaškega sodelovanja z Izraelom nesprejemljiva. "Kot vrhovni poveljnik hrvaških oboroženih sil še enkrat poudarjam, da hrvaške oborožene sile v prihodnje ne bodo na noben način sodelovale z izraelsko vojsko," je dejal.

Milanović pozval k prekinitvi nabave

Predsednik je izjavil, da pripadniki hrvaških oboroženih sil ne bodo sodelovali pri izvajanju nobenega sporazuma, pogodbe ali sporazuma z izraelsko vojsko ali izraelsko vojaško industrijo ter da bi bil tak sporazum neizvršljiv in škodljiv za Hrvaško.

Pozval je vlado, ki je odgovorna za nabavo vojaške opreme in orožja, naj prekine vse načrtovane sporazume in pogodbe, ki bi vključevale nakup orožja in vojaške opreme iz Izraela.

"Odgovornost predsednika vlade je, da se pravočasno odzove in deluje v skladu z interesi Republike Hrvaške. Hrvaški interesi pa so sodelovanje z zavezniki Nata in hkrati krepitev zmogljivosti hrvaške industrije za posredno ali neposredno sodelovanje pri proizvodnji vojaške opreme," je dejal Milanović.

Hrvaška sodelovanje vojska Izrael orožje nakup Zoran Milanović
