Potem ko se je za priznanje države Palestine že večkrat zavzel hrvaški predsednik Zoran Milanović, je vlado premierja Andreja Plenkovića v ponedeljek k temu pozvala tudi več kot tretjina poslancev sabora. Dolžnost Hrvaške je po njihovem prepričanju storiti vse, kar je mogoče, za zaustavitev humanitarne katastrofe v Gazi.

"Zaskrbljeni in zgroženi smo nad do zdaj nevideno humanitarno katastrofo v Gazi ter menimo, da je moralna in politična dolžnost Hrvaške storiti vse, kar je mogoče, da se ustavi nadaljnje trpljenje civilistov in otrok," piše v pismu predsedniku desnosredinske hrvaške vlade, ki ga je podpisalo 56 od skupno 151 poslancev.

Pobudo je sprožila tretja največja opozicijska stranka Zmoremo!. Pismo so poleg poslancev te zeleno-leve stranke podpisali vsi poslanci druge največje opozicijske stranke, levosredinske SDP, ter poslanci več manjših strank, vključno z enim poslancem z desnice - Mirom Buljem iz konservativne stranke Most.

Podpisniki pisma od Plenkovića zahtevajo, naj v najkrajšem času pripravi odločitev o priznanju Palestine in jo pošlje v sabor. Hočejo tudi, da vlada zaustavi izvoz in tranzit orožja v Izrael.

Hrvaška ohranja tesne vezi z Izraelom

Hrvaška kljub humanitarni katastrofi v Gazi ohranja tesne vezi z Izraelom. Plenkovićeva vlada do zdaj ni napovedovala priznanja Palestine, temveč zagovarja rešitev dveh držav, ki naj bo rezultat dogovora, dialoga in mirovnega procesa.

Zaradi takšnega pristopa jo je ta mesec med obiskom v Zagrebu pohvalil tudi izraelski zunanji minister Gideon Saar, medtem ko se opozicija in večji del javnosti glede na javnomnenjske raziskave zavzemata za takojšnje priznanje Palestine.

Stranka Zmoremo! je minuli teden v parlamentarno obravnavo vložila predlog o priznanju države Palestine, o katerem bodo poslanci glasovali predvidoma v petek. "Vse več držav priznava Palestino - ne bomo se ustavili, dokler Hrvaška ne stopi na pravo stran zgodovine," je na družbenem omrežju Facebook v ponedeljek zapisala sokoordinatorka stranke Sandra Benčić in spomnila, da so poslanci o tem predlogu prvič glasovali pred letom dni.

Palestino so v ponedeljek priznali še Francija, Belgija, Andora, Luksemburg, Malta in Monako, tako da jo zdaj priznava že večina evropskih držav in skoraj 80 odstotkov od skupno 193 članic ZN.