Francija priznava palestinsko državo, je danes ob začetku konference o rešitvi dveh držav na sedežu ZN v New Yorku povedal njen gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron. Franciji se bodo pri priznanju Palestine po njegovih besedah danes pridružile še druge države, med njimi Belgija, Malta in Luksemburg. Slovenija močno pozdravlja današnjo odločitev skupine držav o priznanju Palestine, je sporočil premier Robert Golob. Dodal je, da bo Slovenija še naprej pozivala, naj se za priznanje odloči še več držav.

"Prišel je čas, da se konča vojna v Gazi. Prišel je čas za mir. Prišel je čas za priznanje palestinske države," je v svojem nagovoru dejal francoski predsednik Emmanuel Macron.

Ob tem je izrazil podporo "miru med izraelskim in palestinskim narodom", saj je "svet le nekaj trenutkov stran od tega, da ne bo več mogel doseči miru, zato ne moremo več čakati". Dodal je, da svet nosi kolektivno odgovornost za neuspeh pri izgradnji pravičnega in trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Obsodil je tako ravnanje izraelskih sil v Gazi kot napade palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 ter se zavzel za "mir v regiji, ki bi ga ustvarili z obstojem dveh držav, ki bi živeli druga ob drugi". Poudaril je tudi, da Francija ostaja zavezana boju proti antisemitizmu.

Slovenija pozdravlja odločitev več držav Slovenija močno pozdravlja današnjo odločitev skupine držav o priznanju Palestine, je sporočil premier Robert Golob. "Veseli smo, da so države sledile slovenski odločitvi iz lanskega leta. Naša želja, za katero smo se aktivno zavzemali, je bila, da bi se Sloveniji pridružilo čim več držav," so sporočili iz kabineta predsednika vlade. "Današnja odločitev pomeni dodatno potrditev pravice Palestincev do samoodločbe, da imajo tako Palestinci kot Izraelci pravico, da živijo v miru in varnosti v svojih državah," je še sporočil Golob. Dodal je, da miru na Bližnjem vzhodu ne bo brez rešitve dveh držav, "ne glede na to, kako se, glede na trenutno situacijo, slednja zdi oddaljena in utopična". V kabinetu so dodali, da bo Slovenija "neumorno nadaljevala svoja aktivna pozivanja, da se za priznanje Palestine odloči še več držav".

Povedal je še, da bo Francija lahko vzpostavila veleposlaništvo v Palestini šele takrat, ko bodo vsi talci v Gazi osvobojeni in bo sklenjeno premirje.

Udeležence nagovorila Guterres in Baerbock

Udeležence konference sta nagovorila tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in predsednica Generalne skupščine ZN Annalena Baerbock. Oba sta poudarila potrebo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, osvoboditvi vseh preostalih izraelskih talcev in vzpostavitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu.

Zbrane je prek videopovezave nagovoril tudi palestinski predsednik Mahmud Abas, ki se konference ni mogel udeležiti v živo, ker so mu oblasti v ZDA zavrnile vizum. Palestinsko gibanje Hamas je pozval, naj preda orožje, da bi lahko dosegli prekinitev ognja, trajen mir in stabilnost.

Francija je danes priznala Palestino, potem ko so to že v nedeljo storili Združeno kraljestvo, Portugalska, Kanada in Avstralija. Palestino tako trenutno priznava že več kot 150 od skupaj 193 držav članic ZN, ki se jim bodo danes po napovedih pridružile še nove, med njimi Belgija, Malta in Luksemburg, po Macronovih besedah pa tudi Andora, Monako in San Marino. Med državami, ki priznavajo Palestino, je od junija lani tudi Slovenija.

Priznanju palestinske države medtem vselej odločno nasprotujeta Izrael in njegova tesna zaveznica ZDA. Že ob napovedih priznanj na današnji konferenci sta denimo opozorila, da je to diplomatsko darilo terorističnemu gibanju Hamas.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo izjavil, da bi ustanovitev palestinske države ogrozila obstoj Izraela. Podobno je danes pred začetkom konference menil izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon, ki ob tem ni izključil možnosti, da bi Izrael v odgovor na priznanja palestinske države uresničil načrte za enostransko priključitev delov zasedenega Zahodnega brega.

Konferenca o rešitvi dveh držav, ki jo gostita Macron in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, poteka pred torkovim začetkom splošne razprave svetovnih voditeljev v okviru 80. zasedanja Generalne skupščine ZN. Ta teden bodo na sedežu ZN v New Yorku potekali tudi številni drugi dogodki.