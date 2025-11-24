Poslovite se od visokih stroškov za delovna oblačila

Skrb za zaposlene in njihovo varnost je ključnega pomena, kar še toliko bolj drži za panoge, kjer so redno izpostavljeni nevarnostim. Slovenska podjetja predvsem iščejo rešitve, ki so praktične, zanesljive, trajnostne in hkrati finančno ugodne.

V želji, da bi vam vse skupaj čimbolj olajšali, vam v podjetju CWS Workwear ponujamo celovite storitve delovnih oblačil, ki vključujejo strokovno svetovanje, optimalno izbiro, pomerjanje, nakup ali najem, profesionalno čiščenje, popravila in redno dostavo na vaš naslov. S sodobnim pristopom vas razbremenimo tako z logističnega kot stroškovnega vidika, hkrati pa zagotovimo, da bodo vaši zaposleni vedno opremljeni z udobnimi, varnimi in brezhibno vzdrževanimi oblačili.

Delovna oblačila natančno prilagodimo meram in delovnim nalogam v industrijskih in obrtniških panogah, zdravstvu, gostinstvu, varnostnih službah ter drugih dejavnostih. Pri tem so vsa oblačila ustrezna po funkcionalni, estetski in zaščitni plati.

Zakaj je bolje najeti kot kupiti delovna oblačila?

Najem delovnih oblačil je dolgoročno cenejši in učinkovitejši od nakupa. Nakup vključuje stroške samih oblačil, kasnejše vzdrževanje, nadomeščanje poškodovanih kosov in logistiko, kar sčasoma preraste v visoke, včasih tudi nepredvidljive izdatke. Pri najemu pa vse te naloge prevzamemo nase mi in poskrbimo za celoten cikel od nabave, rednega pranja, do dostave čistih kompletov zaposlenim.

Najem delovnih oblačil pri CWS Workwear vam zagotavlja tudi popoln nadzor nad stroški, saj so ti točno predvideni in že vključeni v mesečno najemnino. Delovna oblačila po potrebi popravimo ali zamenjamo, kar pomeni, da bodo vaši zaposleni vedno brezhibno urejeni in zaščiteni, s profesionalnim vzdrževanjem pa bo življenjska doba oblačil daljša.

Poleg tega lahko količino ter vrsto posameznih kosov enostavno in hitro prilagodimo spremembam števila zaposlenih ali sezonskim potrebam. Za lažje naročanje smo najbolj iskana zaščitna delovna oblačila razvrstili v kolekcije, ki se med seboj razlikujejo po dizajnu, zahtevnosti delovnega okolja in funkcionalnih lastnostih.

Foto: CWS WORKWEAR D.O.O

Kolekcije delovnih oblačil za različne panoge

Pri CWS Workwear pokrivamo potrebe delovnih oblačil za vse panoge, od obrtništva in gradbeništva do živilske industrije in zdravstva. Naša delovna oblačila ustrezajo različnim potrebam in delovnim okoljem.

Kolekcije za zaposlene v industriji so namenjene delavcem iz različnih industrij, ki delo opravljajo v manj zahtevnih okoljih. Zanje so značilni širok izbor barvnih odtenkov ter primerni materiali, ki zagotavljajo zračnost, fleksibilnost in nezahtevno čiščenje. Kolekcije vključujejo tudi oblačila, ki ustrezajo standardu EN17353 za visoko vidnost v temnih okoljih.



so namenjene delavcem iz različnih industrij, ki delo opravljajo v manj zahtevnih okoljih. Zanje so značilni širok izbor barvnih odtenkov ter primerni materiali, ki zagotavljajo zračnost, fleksibilnost in nezahtevno čiščenje. Kolekcije vključujejo tudi oblačila, ki ustrezajo standardu EN17353 za visoko vidnost v temnih okoljih. Kolekcije za delavce v težki industriji so usmerjene v zahtevnejše industrijsko okolje. Zaščitna delovna oblačila so izdelana iz robustnejših materialov, ki zagotavljajo izjemno odpornost proti toploti, plamenom, iskram in drugim nevarnostim. Tekstil je kombiniran z raztegljivimi detajli na ključnih mestih, ki omogočajo udobno gibanje pri zahtevnejših opravilih.



so usmerjene v zahtevnejše industrijsko okolje. Zaščitna delovna oblačila so izdelana iz robustnejših materialov, ki zagotavljajo izjemno odpornost proti toploti, plamenom, iskram in drugim nevarnostim. Tekstil je kombiniran z raztegljivimi detajli na ključnih mestih, ki omogočajo udobno gibanje pri zahtevnejših opravilih. Kolekcije za živilsko industrijo so namenjene zaposlenim na področju živilstva in predelave, kjer je poleg funkcionalnosti potrebna tudi higienska ter mikrobiološka obdelava oblačil po HACCP in standardu DIN 10524. Delovna oblačila za živilsko industrijo vključujejo mikrobiološko varno vzdrževanje, zato izpolnjujejo najvišje higienske standarde v skladu s certifikatom RABC.



so namenjene zaposlenim na področju živilstva in predelave, kjer je poleg funkcionalnosti potrebna tudi higienska ter mikrobiološka obdelava oblačil po HACCP in standardu DIN 10524. Delovna oblačila za živilsko industrijo vključujejo mikrobiološko varno vzdrževanje, zato izpolnjujejo najvišje higienske standarde v skladu s certifikatom RABC. Kolekcije za zaposlene, ki so v stiku s strankami, so posebej zasnovane za trgovino, gostinstvo in druge storitvene dejavnosti, kjer je prvi vtis zaposlenih izjemno pomemben. Delovna oblačila teh kolekcij združujejo trajnostne materiale, udobje pri nošenju ter sodoben dizajn, ki odraža profesionalnost in skladnost z vizualno podobo vašega podjetja oziroma blagovne znamke.

Z najemom pri CWS Workwear nadomestite invalidske kvote

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov morajo podjetja z več kot 20 zaposlenimi zaposliti določen delež invalidov. Podjetje, ki te kvote ne doseže, mora za vsakega manjkajočega invalida mesečno v Sklad RS plačevati prispevek za invalidske kvote v višini 70 odstotkov minimalne plače.

Naše storitve vam ponujajo rešitev, s katero to zakonsko obveznost lahko izpolnite posredno, brez dodatnega zaposlovanja. Ker imamo status invalidskega podjetja, lahko s sklenitvijo pogodbe za najem in vzdrževanje delovnih oblačil nadomestite manjkajočo kvoto oziroma se izognete plačevanju prispevkov v sklad.

Foto: CWS WORKWEAR D.O.O

Kako poteka najem delovnih oblačil?

Vsa oblačila, ki jih najamete pri nas, ustrezajo specifičnim potrebam vašega podjetja, in sicer tako po funkcionalni kot vizualni plati. Naša izkušena ekipa na začetku izmeri vse vaše zaposlene, nato pa skladno z opravljenimi meritvami naroči delovne obleke.

Vsako oblačilo označimo s črtno kodo in RFDI čipom, ki sta vezana na zaposleno osebo ter mesto v omarici, če se odločite za storitev najema omaric. Tako zagotovimo, da se po pranju in čiščenju vrne na pravi naslov. Pri prvi dostavi dobite že čista delovna oblačila, ki so takoj pripravljena za uporabo.

Sistem vzdrževanja vključuje redno tedensko prevzemanje, pranje, čiščenje, razna manjša popravila in dostavo. Ko postanejo oblačila dotrajana, poškodovana ali kako drugače neustrezna, jih zamenjamo. Odslužen tekstil vključimo v recikliranje, s čimer prispevamo k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju ekološkega odtisa.

Za ves proces poskrbimo mi, medtem ko lahko vi svoj čas, energijo in denar vlagate v rast in uspeh svojega podjetja. Vabimo vas, da stopite v stik z nami preko kontaktnega obrazca na spletni strani ter se dogovorite za osebno strokovno svetovanje.

Naročnik oglasnega sporočila CWS Workwear d.o.o.