Iran je danes obsodil atentat na visokega poveljnika proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah, ki je bil v nedeljo ubit v izraelskem zračnem napadu v libanonski prestolnici Bejrut. Zunanje ministrstvo v Teheranu je napad označilo za strahopetnega in za očitno kršitev premirja, doseženega novembra lani.

Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da je bilo več visokih častnikov odpuščenih, ker 7. oktobra 2023 niso preprečili napada palestinskega gibanja Hamas. Načelnik izraelske vojske Ejal Zamir, ki je ob tem izrekel disciplinske ukrepe proti več visokim poveljnikom, je dejal, da obrambne sile niso zaščitile izraelskih civilistov.

Kot je vojska sporočila v izjavi, objavljeni v nedeljo zvečer, so odpustili tri generale, ki so zasedali ključne položaje 7. oktobra 2023, ko je bil Izrael tarča najsmrtonosnejšega napada v svoji zgodovini.

Generalmajor Aharon Haliva, ki je tedaj vodil vojaško obveščevalno službo, generalmajor Oded Basjuk, ki je bil vodja operacij, in generalmajor Jaron Finkelman, ki je bil na čelu južnega poveljstva, odgovornega tudi za Gazo, bodo odpuščeni iz rezervnega korpusa in ne bodo več služili v vojski, izjavo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Generali so sicer že pred tem izstopili iz aktivne službe, vendar so ostali v rezervi.

Načelnik generalštaba izraelske vojske, generalpodpolkovnik Zamir, je dejal, da je izrekel tudi uradne opomine več visokim poveljnikom, ker "izraelske sile 7. oktobra niso zaščitile civilistov".

Vojska je napovedala disciplinske ukrepe tudi proti poveljniku letalstva Tomerju Baru in viceadmiralu Davidu Sarju Salami. Ukrepe so uvedli tudi proti več drugim generalom in višjim častnikom.

Ukrepi sledijo objavi poročila odbora strokovnjakov, potem ko je Zamir pozval k sistematični preiskavi napak, ki so privedle do tragedije 7. oktobra 2023. V napadu Hamasa in drugih palestinskih frakcij na jugu Izraela je bilo po izraelskih podatkih ubitih približno 1200 ljudi, kakih 250 talcev pa so zajeli in odpeljali v Gazo.

Poročilo je po poročanju AFP ugotovilo "dolgoletne sistemske in organizacijske napake" v vojaškem aparatu ter pomanjkljive procese odločanja. Opozorilo je tudi na "nezmožnost vojaške obveščevalne službe, da bi sprožila alarm", čeprav je vojska imela "izjemne in visokokakovostne" informacije.

Vlada premierja Benjamina Netanjahuja še ni začela nacionalne preiskave napada 7. oktobra. Na tisoče protestnikov se je skupaj z opozicijskimi voditelji v soboto zvečer po poročanju agencije Reuters zbralo v Tel Avivu in zahtevalo ustanovitev nacionalne preiskovalne komisije.

"Iransko zunanje ministrstvo ostro obsoja strahopetni atentat na poveljnika libanonskega islamskega upora Hajtama Alija Tabatabaja," so zapisali v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Atentat na Tabatabaja "predstavlja očitno kršitev premirja iz novembra 2024 in brutalen napad na libanonsko nacionalno suverenost", je dodalo zunanje ministrstvo.

Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da je bil tarča napada v Bejrutu visoki član Hezbolaha, kasneje pa potrdila, da je bil v napadu ubit Hajtam Ali Tabatabaj, načelnik štaba Hezbolaha. Foto: x/@BeniSabti

Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da je bil tarča napada v Bejrutu visoki član Hezbolaha, kasneje pa potrdila, da je bil v napadu ubit Hajtam Ali Tabatabaj, načelnik štaba Hezbolaha. Njegovo smrt je v nedeljo zvečer potrdilo tudi libanonsko gibanje, ki uživa podporo Irana.

V napadu v južnem predmestju Bejruta, v katerem je bila zadeta večnadstropna stavba, je bilo po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje ubitih pet ljudi in ranjenih 28.

Šlo je za prvi izraelski napad na širšem območju Bejruta v več mesecih

To je bil prvi izraelski napad na širšem območju Bejruta v več mesecih. Tabatabaj je najvišji poveljnik Hezbolaha, ki je bil ubit od začetka prekinitve ognja novembra lani, katerega cilj je bil končati več kot leto dni trajajoče sovražnosti med libanonsko milico in Izraelom. Vendar pa Izrael kljub premirju nadaljuje zračne napade, predvsem v južnem Libanonu.

ZDA so leta 2018 za informacije, ki bi pripeljale do prijetja Tabatabaja, ponudile pet milijonov dolarjev (4,34 milijona evrov) nagrade. Ameriško ministrstvo za finance ga je označilo kot ključnega vojaškega voditelja Hezbolaha, ki je poveljeval posebnim silam milice tako v Siriji kot v Jemnu.