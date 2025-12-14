Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
14. 12. 2025,
11.57

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Izrael Palestina vojska Bližnji vzhod Hamas

Nedelja, 14. 12. 2025, 11.57

1 ura, 5 minut

Bližnji vzhod

Hamas potrdil smrt visokega poveljnika v Gazi

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Hamas | Izraelska vojska je v soboto sporočila, da je bil v napadu z dronom ubit visok poveljnik Hamasa, ki ga je opisala kot "enega od arhitektov" napada na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno v Gazi. | Foto Reuters

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da je bil v napadu z dronom ubit visok poveljnik Hamasa, ki ga je opisala kot "enega od arhitektov" napada na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno v Gazi.

Foto: Reuters

Palestinsko gibanje Hamas je danes potrdilo smrt visokega poveljnika, ki je bil dan prej ubit v izraelskem zračnem napadu v Gazi. Po besedah vodje Hamasa Halila al Haje je bil v napadu ubit poveljnik Raed Saad, odgovoren za proizvodnjo orožja skupine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva:

11.45 Hamas potrdil smrt visokega poveljnika v Gazi

11.45 Hamas potrdil smrt visokega poveljnika v Gazi

"Palestinsko ljudstvo trenutno preživlja težko obdobje in neizmerno trpi (...) zaradi mučeništva več kot 70 tisoč ljudi, zadnji med njimi je poveljnik Raed Saad in njegovi tovariši," je dejal Haja v nagovoru na televiziji Al Aksa, povezani s palestinskim islamističnim gibanjem.

Vodja Hamasa v Gazi je danes še dejal, da ima skupina legitimno pravico do posedovanja orožja in da mora vsak predlog za naslednje faze premirja v Gazi spoštovati to pravico.

"Odpor in njegovo orožje sta legitimna pravica, ki jo zagotavlja mednarodno pravo, in sta povezana z ustanovitvijo palestinske države," je dejal Haja. Dodal je, da so odprti za preučevanje vseh predlogov, ki ohranjajo to pravico in hkrati zagotavljajo ustanovitev palestinske države.

Palestinsko gibanje je že večkrat zavrnilo zahtevo po razorožitvi, pred dnevi pa so tudi opozorili, da premirje, sklenjeno 10. oktobra med Izraelom in Hamasom, ne more preiti v drugo fazo, dokler bo Izrael nadaljeval kršitve.

Mirovni načrt v okviru druge faze med drugim predvideva umik izraelske vojske iz Gaze. Oblast bi morala prevzeti prehodna uprava, namestiti pa bi morali tudi mednarodne stabilizacijske sile.

V okviru prve faze sporazuma se je izraelska vojska že umaknila do t. i. rumene črte v Gazi, Hamas pa je izpustil vse še žive izraelske talce, z izjemo enega je izročil tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev.

Gaza, Izrael, vojna
Novice Nove žrtve po izraelskem napadu na Gazo
Klemen Slakonja thumb
Trendi Klemen Slakonja sledil zgledu nekdanjega evrovizijskega zmagovalca
Gaza
Novice V razdejani Gazi med neurjem umrlo več ljudi
Nemo, Švicar
Trendi Zmagovalec Evrovizije Nemo se je odločil za drastično potezo
Izrael Palestina vojska Bližnji vzhod Hamas
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.