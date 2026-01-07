Včerajšnja zimska akcija družbe DARS, ko je sneženje zajelo večji del države, je zahtevala obsežno in usklajeno delovanje zimske službe na avtocestnem omrežju. Kot so sporočili z Darsa, je bilo v akcijo vključenih 212 delavcev, vzdrževalcev avtocest in hitrih cest, ki so s skupno 136 posipalci in plugi opravljali obhode že od zgodnjih jutranjih ur. V času izvajanja zimske akcije so, kot so navedli na Darsu, zabeležili 23 prometnih nesreč, na srečo zgolj z materialno škodo. Nesreče so pomembno vplivale na izvajanje zimske službe ter posledično tudi na pretočnost avtocest in hitrih cest.

Na Darsu so navedli tudi, da je bilo za zagotavljanje prevoznosti med drugim porabljenih 4.156 ton soli in 301.610 litrov natrijevega klorida za mokro soljenje. Razmere so bile zaradi močne burje posebej zahtevne predvsem na odseku med Postojno in Senožečami. Tovorna vozila so zaradi varnosti izločali na primorski, štajerski, pomurski, dolenjski in gorenjski avtocesti.

Zahvaljujejo se za strpnost

"Ob tem obžalujemo, da so v posameznih primerih vozniki zaradi zahtevnih razmer in izrednih dogodkov na cestišču na nekaterih odsekih obstali tudi dalj časa, ter se jim zahvaljujemo za strpnost, potrpežljivost in razumevanje, ki so v tovrstnih razmerah ključni za varnost vseh udeležencev v prometu," so dodali.

V časovnici so opisali svoj delovni dan:

6.00 – začetek sneženja na primorskem in dolenjskem kraku avtocestnega omrežja; na terenu so posipne in plužne skupine;

7.30 – začetek pluženja, ko se je sneg začel oprijemati cestišča;

11.55 – sklic Strateške skupine za večje izredne dogodke;

do 16.30 – več zdrsov tovornih vozil, ki so jih vozniki ali naše ekipe sproti reševali;

17.17 – odločitev o izločanju tovornih vozil;

18.02 – začetek izločanja na Vrhniki proti Kopru; nato še v Povirju, Divači, Šempetru v Savinjski dolini, počivališču Murska Sobota, Lendavi, Pincah, Obrežju in pri Karavankah;

največjo težavo sta predstavljala odseka Goli vrh ter Unec–Postojna, kjer smo en prometni pas uspeli zagotoviti po 22. uri.

Zagotavljajo, da so njihove ekipe kljub zahtevnim razmeram ves čas delovale zavzeto, strokovno in neprekinjeno, da bi uporabnikom avtocest in hitrih cest zagotovile čim bolj varne in pretočne razmere na cestah.

Znova so voznike pozvali, naj hitrost prilagodijo razmeram, ohranjajo varnostno razdaljo, uporabljajo ustrezno zimsko opremo ter upoštevajo navodila in prometno signalizacijo.