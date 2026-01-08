Prihajajoči konec tedna bo na Ljubnem ob Savinji prav poseben za mlado slovensko skakalko Tajo Terbovšek, ki bo prvič tekmovala na domačem prizorišču svetovnega pokala. Navdušenka nad adrenalinom in hitrostjo, ki ju prinašajo skoki, je v začetku tedna v Beljaku uspešno prestala krst svetovnega pokala, dvakrat skočila do točk, zdaj pa nestrpno pričakuje dogajanje pod Rajhovko. "Komaj že čakam, mislim, da bo prišla navijat kar cela vas," se veseli 16-letnica, ki se je s skoki "spoznala" na domačem bregu.

Komaj 16-letni Taji Terbovšek bo prvi januarski teden leta 2026 še dolgo ostal v spominu. V začetku tedna je debitirala v svetovnem pokalu v Beljaku, kjer je že na prvi tekmi na najvišji ravni s 23. mestom prišla do prvih točk, na drugi preizkušnji na Koroškem pa točke vpisala za 28. mesto.

"Beljak je bil res dobra izkušnja, če pogledam širše, sem res lahko zadovoljna. Kvalifikacije (17. in 22., op. a.) in prvi seriji (17. in 15., op. a.) so bile zelo v redu, v drugi seriji pa mi je še malo zmanjkalo. A videla sem, da če na tekmi pokažem dva dobra skoka, lahko pridem visoko," nam je dejala najstnica, ki je v Beljaku dobila potrditev, da lahko tekmuje tudi v svetovnem pokalu.

Pričakovala je več treme, a se ji je uspelo umiriti in je prejela lepo spodbudo

Preden je dobila zeleno luč za Beljak, je decembra nastopala na nižjih tekmovalnih ravneh v intercelinskem pokalu in Alpskem pokalu, na katerih je na štirih tekmah dvakrat zmagala, dvakrat pa je bila druga. V Beljaku je dobila potrditev, da se med dobitnice točk lahko uvršča tudi na najvišji tekmovalni ravni. Foto: Reuters

"Ko smo imeli en teden pred Beljakom interno tekmovanje, katera se bo uvrstila na tekmo, in sem izvedela, da bom prvič zraven, sem pričakovala več treme, a je na koncu ni bilo veliko. Sem se kar umirila in oddelala, kot je bilo treba. Beljak je bil zame lepa spodbuda, da se lahko uvrščam med dobitnice točk tudi v svetovnem pokalu. Zelo sem bila vesela, da sem že v prvi seriji obakrat pokazala, da lahko pridem tudi v top 15, če naredim dobre skoke. Tako da kar lepa spodbuda za začetek," so jo predstave z začetka tedna navdale z optimizmom.

Ta ji bo še kako prav prišel med petkom in nedeljo, ko članico SSK Ljubno BTC (klubska trenerja Tomaž Murko in Miha Sušnik), čaka prav poseben, domač izziv. Terbovšek bo del številčne slovenske zasedbe na Ljubnem ob Savinji, kjer je predvideno, da bo tekmovalo 12 Slovenk.

"Verjamem, da bo veliko domače spodbude. Mislim, da bo prišla kar vsa vas," pravi 16-letnica, za katero bo to res domačem prizorišče. Foto: Grega Valančič

Lani se ji ni povsem posrečilo, letos pričakuje bučno domačo podporo

"Komaj čakam ti tekmi. Lani se mi je malo ponesrečilo, da nisem prišla v ekipo, zdaj pa sem tu. Super. Zdaj sicer že kar nekaj časa nisem skakala na tej skakalnici, a poznam jo dobro, tudi pripravljena je super. Komaj čakam, da se začne," se je dva dni pred začetkom dogajanja na Ljubnem smejalo domačinki, ki si lahko obeta bučno spodbudo, ki ne bo imela prav daleč do prizorišča: "Verjamem, da bo veliko domače spodbude. Mislim, da bo prišla kar vsa vas (smeh, op. a.)."

Z alpskimi smučmi na domačem bregu

In prav v domači vasi oziroma na domačem bregu se je vse skupaj začelo. "Že kot majhna sem zelo rada gledala skoke po televiziji. Pred desetimi leti smo imeli še nekoliko več snega, kot ga imamo zadnje čase, mi pa imamo doma majhen breg, tako da sem tam vseskozi skakalka kar z alpskimi smučmi. Bilo mi je zelo všeč, saj imam rada adrenalin, tako da sem se odločila, da se preizkusim v skokih, v katerih mi je všeč predvsem hitrost," pravi gimnazijka. Hitrost in adrenalin, ki ju prinašajo skoki, sta jo privabila v ta šport. Foto: Reuters

Najprej konstantni skoki, z njimi bodo prišli tudi rezultati

V petek jo na domačem prizorišču čakajo kvalifikacije za sobotno tekmo. Foto: Sportal Na vprašanje, koga je prek malih ekranov takrat najbolj občudovala, izstreli: "Niko Vodan (takrat Križnar, op. a.)."

Izkušena članica A-reprezentance Vodan se lahko pohvali tako s kristalnim globusom kot z odličji z največjih tekmovanj. Do kam pa segajo želje naše sogovornice?

"Trenutno si najbolj želim, da bi kazala konstante in dobre skoke. Če bo tako, pa verjamem, da bodo s tem prišli tudi rezultati," je zaključila Terbovšek.

V petek jo najprej na domačem Ljubnem čaka uradni trening, ob 12. uri pa kvalifikacije za sobotno posamično tekmo.

Prevc prihaja v rumenem

Nika Prevc bo skakalka v rumeni majici vodilne, na Ljubnem pa bodo ob njej in Terbovšek tekmovale še Nika Vodan, Katra Komar, Tinkara Komar, Jerica Jesenko, Taja Sitar, Živa Andrič, Izadora Kopač, Taja Košir, Ajda Košnjek in Maja Kovačič, ki pa ji zdravje zadnje dni ni najbolje služilo.