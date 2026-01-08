Venezuela bo z denarjem, ki ga bo prejela od prodaje nafte, kupovala izključno ameriške izdelke, je v sredo dejal ameriški predsednik Donald Trump. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa je ponovila, da bodo ZDA zdaj narekovale odločitve začasnim voditeljem Venezuele, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Donald Trump je v sredo podpisal izvršni ukaz o umiku ZDA iz 66 mednarodnih organizacij, agencij in komisij. Večinoma gre za agencije ZN, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami, delavskimi pravicami in drugimi vprašanji, ki jih ima Trump za odvečna.

ZDA se tako med drugim umikajo iz Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC) iz leta 1992, Sklada ZN za prebivalstvo (UNFPA), Univerze ZN, Mednarodnega svetovalnega odbora za bombaž, Mednarodne organizacije za tropski les, Partnerstva za atlantsko sodelovanje, Mednarodne zveze svetov za umetnost in kulturne agencije, Mednarodne študijske skupine za svinec in cink ter drugih organizacij.

"Vlada je ugotovila, da so te ustanove odvečne, pod slabo upravo, nepotrebne, potratne, slabo vodene, pod vplivom interesov akterjev, ki uveljavljajo svoje agende v nasprotju z našimi ali pa predstavljajo grožnjo suverenosti, svobodi in splošni blaginji naše države," je ob Trumpovem ukrepu sporočil ameriški State Department.

Odločitev ZDA, da se umakne iz organizacij, ki spodbujajo sodelovanje med državami pri reševanju globalnih izzivov, prihaja v času, ko sproža vojaške ukrepe ali izreka grožnje, ki so vznemirile tudi zaveznike, kot so grožnje z vojaškim prevzemom Grenlandije in napad na Venezuelo.

Trumpova vlada je sicer že pred tem umaknila ZDA iz oziroma odvzela podporo Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), Organizaciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), Svetu za človekove pravice ZN ter Organizaciji ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Prav tako še ni poravnala dolga v proračun ZN, glede financiranja agencij pa se odloča samovoljno.

7.50 Trump želi prihodnje leto povečati obrambni proračun ZDA na 1.500 milijard dolarjev

"Po dolgih in težkih pogajanjih s senatorji, kongresniki, ministri in drugimi političnimi predstavniki sem se odločil, da bi moral za dobro naše države, še posebej v teh zelo težkih in nevarnih časih, naš vojaški proračun za leto 2027 znašati ne 1.000, ampak 1.500 milijard dolarjev," je v sredo na omrežju Truth Social objavil Trump, ki je še leta 2018 trdil, da je obrambni proračun 716 milijard dolarjev noro visok.

Kot je še zapisal ameriški predsednik, si to lahko privoščijo zaradi domnevno ogromnih zneskov, ki naj bi jih proračunu prinašale njegove carine in s katerimi bodo ustvarili sanjsko vojsko, ki si jo že dolgo zaslužijo. Trumpova vlada je po različnih ocenah s carinami lani zbrala od 200 do 300 milijard dolarjev.

"I have determined that, for the Good of our Country, especially in these very troubled and dangerous times, our Military Budget for the year 2027 should not be $1 Trillion Dollars, but rather $1.5 Trillion Dollars..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/v7SxF7W8r7 — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

ZDA že zdaj za vojsko porabijo več kot sedem naslednjih največjih porabnic skupaj, pri čemer gre za države, kot so Kitajska, Rusija in Indija.

Predsednik ZDA je med drugim v sredo še objavil, da bo omejil plače direktorjev največjih obrambnih podjetij, ki imajo pogodbe z zvezno vlado, prepovedal dividende delničarjem in odkupe lastnih delnic, ker naj bi podjetja bolj zanimal dobiček kot pa hitrost proizvodnje. Direktorjem bi omejil zaslužek na največ pet milijonov dolarjev letno.

7.25 Trump po grožnjah napovedal srečanje s predsednikom Kolumbije

Trump je v sredo po telefonu govoril s kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom, nato pa na omrežju Truth Social zapisal, da se namerava z njim srečati v bližnji prihodnosti. Trump je sicer po nedavni vojaški operaciji v Venezueli zagrozil tudi Kolumbiji, pri čemer ni izključil vojaškega posredovanja.

Prejšnji teden je po napadu na Venezuelo grozil, da se lahko kaj podobnega zgodi tudi s Kolumbijo. "Petro je poklical, da razloži položaj glede mamil in drugih nesoglasij, ki smo jih imeli. Cenim njegov klic in ton ter se veselim srečanja z njim v bližnji prihodnosti," je v sredo objavil Trump.

Petro je potem svojim podpornikom na zborovanju v Kolumbiji povedal, da se bo s Trumpom srečal v Beli hiši, čeprav datum srečanja še ni določen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po Trumpovih grožnjah z napadom na Kolumbijo je Petro (na fotografiji) za sredo po državi sklical demonstracije, na zborovanju pa je nameraval imeti precej oster govor proti Trumpu, vendar si je po telefonskem pogovoru premislil. Dejal je, da je Trumpa prosil za obnovo neposrednih komunikacij med zunanjima ministroma in predsednikoma obeh držav. Foto: Reuters

Trump Petra podobno kot predsednika Venezuele Nicolasa Madura obtožuje pošiljanja mamil v ZDA, čeprav za to do zdaj ni podal nobenega dokaza.

7.15 Trump: Venezuela bo z denarjem od prodaje nafte kupovala izključno ameriške proizvode

Trump je dejal, da bodo imele ZDA nadzor nad prodajo nafte iz Venezuele, nekaj od zaslužka pa bodo dali nazaj Venezueli. Od tega denarja bo morala Venezuela kupovati ameriške kmetijske pridelke, zdravila, energetsko opremo in drugo blago. "Venezuela se zavezuje, da bo poslovala z ZDA kot njen glavni partner," je še zapisal na Truth Social.

Nadzor pretoka in prodaje

Venezuelska državna naftna družba PDVSA je pred tem sporočila, da se pogaja s Trumpovo vlado glede prodaje surove nafte. "Ta proces je razvit v skladu s shemami, podobnimi tistim, ki veljajo v mednarodnih družbah, kot je Chevron, in temelji na strogo komercialni transakciji, z merili zakonitosti, preglednosti in koristi za obe strani," je sporočila PDVSA, poroča ameriška televizija ABC.

Minister za energijo ZDA Chris Wright je povedal, da ZDA Venezueli ne bodo kradle nafte, ampak bodo za nedoločen čas nadzorovale pretok in prodajo, ko iščejo vzvode za spodbujanje sprememb v Venezueli.

"Namesto da bi nafto blokirali, bomo pustili, da nafta teče, jo prodali rafinerijam v ZDA in po vsem svetu, da bi zagotovili boljšo oskrbo z nafto," je dejal Wright. Dodal je, da bo denar od prodaje nafte nakazan na račune, ki jih nadzira ameriška vlada, in se na koncu vrnil v Venezuelo v korist venezuelskega ljudstva. Foto: Reuters

Ministrstvo za energijo je objavilo tako imenovani energetski dogovor z Venezuelo, po katerem deloma umikajo sankcije, da dovolijo prodajo nafte iz Venezuele. Ministrstvo trdi, da že trži venezuelsko nafto, Wright pa je za televizijo CNBC dejal, da bodo le nadzirali tok nafte in pritok denarja na poseben račun pod njihovim nadzorom.

Več korakov do okrevanja

Državni sekretar Marco Rubio je skupaj z obrambnim ministrom Petom Hegsethom v sredo seznanjal kongresnike s tem, kaj so v soboto storili v Venezueli in kaj nameravajo delati naprej. Kot je razložil, je zdaj prvi korak stabilizacija Venezuele.

"Trenutno smo sredi pogajanj in dejansko na pragu sklenitve dogovora o prevzemu vse nafte, ki je obtičala v Venezueli. /.../ Vzeli bomo med 30 in 50 milijoni sodov nafte in jo prodali po tržni ceni. Ta denar bomo nadzorovali in se bo porabil tako, da bo koristil venezuelskemu ljudstvu, ne pa režimu," je dejal.

"Drugo fazo imenujemo okrevanje in to je zagotavljanje, da dobijo ameriška, zahodna in druga podjetja dostop do venezuelskega trga na pošten način, hkrati pa bomo začeli ustvarjati proces sprave na nacionalni ravni znotraj Venezuele, da bodo opozicijske sile dobile amnestijo, šle iz zaporov ali se vrnile v državo," je dodal Rubio.