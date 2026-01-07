Trump: Venezuela bo ZDA dala od 30 do 50 milijonov sodov nafte

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer po krajevnem času sporočil, da bo začasna venezuelska vlada ZDA dala od 30 do 50 milijonov sodov nafte. Kot je dodal na svojem družbenem omrežju Truth Social, bodo ZDA to nafto prodale po tržni ceni, sam pa bo poskrbel, da bo denar uporabljen v korist prebivalcev Venezuele in ZDA.

"Prosil sem ministra za energetiko Chrisa Wrighta, naj ta načrt nemudoma izvede. Naftni tankerji bodo nafto odpeljali neposredno v pristanišča za razkladanje v ZDA," je objavil Trump. Dodal je, da gre za nafto visoke kakovosti, za katero veljajo sankcije.

Objava prihaja nekaj dni po tem, ko so ameriške sile v Caracasu zajele voditelja Venezuele Nicolasa Madura in njegovo ženo ter ju odpeljale v New York, kjer sta obtožena trgovine z mamili.

Trump ukrepe že napovedal

Ameriški časnik Wall Street Journal je v torek poročal, da se namerava Trump v petek v Beli hiši – ko bi lahko vrhovno sodišče ZDA sprejelo odločitev o ustavnosti njegovih carin – sestati s predstavniki velikih ameriških naftnih družb Chevron, ConocoPhillips in Exxon Mobil ter drugimi domačimi proizvajalci, da bi razpravljali o naložbah v venezuelski naftni sektor.

Trump je že v soboto napovedal, da bodo ameriške naftne družbe vložile milijarde dolarjev v obnovo zastarelih zmogljivosti Venezuele, vlada pa jim bo to povrnila ali pa si bodo povrnile same z dobičkom od prodaje nafte.

Chevron je trenutno edina ameriška naftna družba, ki posluje v Venezueli, preostala podjetja pa so se v času nacionalizacije naftne industrije pod predsednikom Hugom Chavezom umaknila.