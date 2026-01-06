Nobelovka Machado bi delila nagrado s Trumpom

Vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado je dejala, da je strmoglavljenje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura ogromen korak za človeštvo, svobodo in človeško dostojanstvo. V ponedeljek naj bi tudi dejala, da želi deliti svojo Nobelovo nagrado za mir z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in se mu osebno zahvaliti po vojaškem posredovanju njegove administracije v Venezueli.

V intervjuju za televizijo Fox News, ki je sicer izrazito na strani Donalda Trumpa, ga je Machado pohvalila za odstavitev venezuelskega predsednika Nicolasa Madura v soboto in opisala dejanja Washingtona kot "ogromen korak za človeštvo, svobodo in človeško dostojanstvo", poroča Euronews.

Machado je dejala, da z ameriškim predsednikom ni govorila od 10. oktobra, dneva, ko je bila razglašena za dobitnico Nobelove nagrade za mir. 58-letna opozicijska voditeljica je nagrado prejela po tem, ko je Madurovi vladi predstavila najresnejši miroljuben izziv v zadnjih letih. Takrat je Machado nagrado delno posvetila Trumpu, ki si jo je že dolgo želel in ki je prepričan, da si je to čast zaslužil.

Machado je v ponedeljek v pogovoru za Fox News dejala, da bo nagrado delila s Trumpom.

"Zagotovo bi mu rada osebno povedala, da verjamemo, da mu jo venezuelsko ljudstvo - ker je to nagrada venezuelskega ljudstva - želi dati in jo deliti z njim," naj bi Machado povedala v pogovoru z voditeljem Fox News Seanom Hannityjem.

Čeprav je Trump oktobra poklical Machado, da bi ji čestital za osvojitev Nobelove nagrade, so ameriški mediji poročali, da je bil nezadovoljen s tem, da jo je sprejela, namesto da bi jo odstopila njemu.

Machado želi čim prej nazaj v Venezuelo

Vodja opozicije je tudi dejala, da se namerava čim prej vrniti v Venezuelo.

Decembra lani se je na kratko pojavila v javnosti, da bi v Oslu sprejela Nobelovo nagrado za mir. Skrivala se je vse od 9. januarja, ko so jo na kratko pridržali po pridružitvi protivladnemu protestu v venezuelski prestolnici Caracas.

Machado je na opozicijskih primarnih volitvah leta 2023 prepričljivo zmagala s 93 odstotki glasov, vendar ji je bilo prepovedano opravljati javno funkcijo, zaradi česar leta 2024 ni mogla kandidirati proti Maduru.

Redki dvomijo, da je šlo za volilno prevaro

Kandidat, ki jo je nadomestil, Edmundo González, naj bi po preštetih glasovih na volitvah zmagal z veliko prednostjo. Vendar je bil Maduro razglašen za zmagovalca, kar je bilo na splošno ocenjeno kot očitna volilna goljufija.

Intervju Machado za Fox News se je zgodil le nekaj dni po tem, ko je Trump zavrnil idejo o sodelovanju z njo.

"Mislim, da bi bila zelo težko voditeljica. V državi ne uživa ne podpore ne spoštovanja. Je zelo prijazna ženska, vendar ne uživa spoštovanja," naj bi dejal Trump o Machado.

Tuji mediji so sicer že poročali, da je Madurova nasprotnica Machado pri Trumpu padla v nemilost v trenutku, ko je sprejela Nobelovo nagrado, namesto da bi se ji odpovedala v njegovo korist.

Namesto odstavljenega Madura je v ponedeljek kot začasna predsednica prisegla Delcy Rodríguez, sicer podpredsednica države in ministrica za nafto, ki je obljubila sodelovanje s Trumpovo administracijo.