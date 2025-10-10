Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nobelova nagrada za mir vodji venezuelske opozicije Marii Corini Machado

Maria Corina Machado | Maria Corina Machado se je kot ustanoviteljica organizacije Sumate, ki se posveča demokratičnemu razvoju, že pred več kot 20 leti zavzemala za svobodne in poštene volitve. V politični funkciji in v službi organizacijam se je od takrat zavzemala tudi za neodvisnost sodstva, človekove pravice in zastopstvo ljudstva. | Foto Reuters

Maria Corina Machado se je kot ustanoviteljica organizacije Sumate, ki se posveča demokratičnemu razvoju, že pred več kot 20 leti zavzemala za svobodne in poštene volitve. V politični funkciji in v službi organizacijam se je od takrat zavzemala tudi za neodvisnost sodstva, človekove pravice in zastopstvo ljudstva.

Foto: Reuters

Nobelovo nagrado za mir bo letos prejela vodja opozicije v Venezueli Maria Corina Machado, je danes v Oslu sporočil norveški Nobelov odbor. Nagrado bo prejela "za svoje neutrudno delo pri spodbujanju demokratičnih pravic za prebivalce Venezuele ter za boj za dosego pravičnega in mirnega prehoda iz diktature v demokracijo".

"Machado je ključna, združevalna osebnost v politični opoziciji, ki je bila nekoč globoko razdeljena - opoziciji, ki je našla skupno stališče v zahtevi po svobodnih volitvah in predstavniški vladi," je v sporočilu za javnost zapisal Nobelov odbor.

Venezuela se je iz relativno demokratične in uspešne države razvila v avtoritarno državo, ki zdaj trpi zaradi humanitarne in gospodarske krize. Večina Venezuelcev živi v globoki revščini, medtem ko peščica na vrhu bogati.

"Nasilni državni aparat je usmerjen proti lastnim državljanom. Skoraj osem milijonov ljudi je zapustilo državo. Opozicija je bila sistematično zatirana s prirejanjem volitev, pravnim pregonom in zapiranjem. Avtoritarni režim Venezuele tako izjemno otežuje politično delo," je opozoril odbor.

V luči tega je spomnil, da se je Maria Corina Machado kot ustanoviteljica organizacije Sumate, ki se posveča demokratičnemu razvoju, že pred več kot 20 leti zavzemala za svobodne in poštene volitve. V politični funkciji in v službi organizacijam se je od takrat zavzemala tudi za neodvisnost sodstva, človekove pravice in zastopstvo ljudstva.

Pred volitvami leta 2024 je bila Machado predsedniška kandidatka opozicije, vendar ji je režim preprečil kandidaturo. Nato je na volitvah podprla predstavnika druge stranke, Edmunda Gonzaleza Urrutio.

"Na stotisoče prostovoljcev se je mobiliziralo kljub političnim razlikam. /.../ Kljub tveganju nadlegovanja, aretacije in mučenja so državljani po vsej državi nadzorovali volilne postaje. Poskrbeli so, da so bili končni izidi dokumentirani, preden je režim lahko uničil glasovnice in lagal o izidu," je poudaril odbor.

Kljub grožnjam ostala v državi

Prizadevanja opozicije je označil za inovativna, pogumna, mirna in demokratična. "Opozicija je prejela mednarodno podporo, ko so njeni voditelji objavili rezultate glasovanja /.../, ki so pokazali, da je opozicija zmagala z jasno večino. Toda režim ni hotel sprejeti izida volitev in se je oklepal oblasti," je pojasnil odbor.

Machado je kljub grožnjam njenemu življenju ostala v državi, kar je navdihnilo milijone ljudi. Demokracija je odvisna od ljudi, ki nočejo molčati, ki si upajo stopiti naprej kljub velikemu tveganju in ki nas opominjajo, da svobode nikoli ne smemo jemati za samoumevno.

"Machado izpolnjuje vsa tri merila, ki jih je Alfred Nobel navedel v oporoki za izbor dobitnika Nobelove nagrade za mir. Združila je opozicijo v svoji državi. Nikoli ni omahovala v uporu proti militarizaciji venezuelske družbe. Neomajno je podpirala miren prehod v demokracijo," je še sporočil Nobelov odbor.

Nobelove nagrade bodo kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896. Vsaka nagrada prinaša ček v vrednosti okoli milijon evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.

Lani je nagrado za mir prejela japonska organizacija Nihon Hidankyo, ki zastopa preživele žrtve napadov z jedrsko bombo v Nagasakiju in Hirošimi, za prizadevanja za prepoved jedrskega orožja.

