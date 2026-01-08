Na Hrvaškem bodo predvidoma še pred koncem šolskega leta uvedli popolno prepoved uporabe mobilnih telefonov v osnovnih šolah. Otroci jih ne bodo smeli uporabljati niti med odmori in v nobenem od šolskih prostorov. V srednjih šolah bo njihova uporaba med odmori dovoljena, je danes sporočil hrvaški minister za izobraževanje Radovan Fuchs.

Prepoved bo ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade uvedlo s spremembo pravilnika o pedagoških ukrepih, ki ga je danes poslalo v spletno javno posvetovanje.

Minister Fuchs je po današnji seji vlade pojasnil, da bo novi pravilnik prepovedoval uporabo telefonov oz. informacijsko-komunikacijskih sredstev ves čas otrokovega bivanja v šoli, razen v primeru, ko bo njihova uporaba potrebna za izvajanje pouka.

Mobilni telefoni bodo ostali v torbah ali omaricah

Učenci bodo mobilne telefone lahko še naprej prinašali v šolo, vendar jih ne bodo smeli uporabljati in jih bodo morali imeti v torbah ali omaricah, če jih šola ima.

V srednjih šolah ostaja prepoved uporabe mobilnih telefonov med poukom, ne pa tudi med odmori, ker bi bilo to po besedah Fuchsa težko nadzorovati, lahko pa srednje šole omejijo njihovo uporabo z internimi akti.

Pravilnik bo v javnem posvetovanju do 7. februarja. Začel bo veljati dan po objavi v hrvaškem uradnem listu, šole pa bodo nato imele 60 dni, da z njim uskladijo svoje interne akte.

Hrvaška ni edina

V EU se vse več držav odloča za omejitev uporabe telefonov v šolah, saj menijo, da ti negativno vplivajo na učence. V ospredju prizadevanj za strožjo omejitev je Italija, ki je maja lani dala pobudo, da bi prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolah priporočili na ravni EU.