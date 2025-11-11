Mladi princ si želi mobilni telefon, oče bi mu ga dal pod tem pogojem

Britanski princ William je javno priznal, da odločitev, da njegov najstarejši sin, princ George, še nima v lasti mobilnega telefona in da mu njegovo uporabo prepovedujejo, v njihovi družini vse bolj postaja "nekoliko napeto vprašanje".

Princ William je družinsko zagonetko o uporabi mobilnega telefona najstarejšega sina, 12-letnega princa Georgea, razkril med nedavnim potovanjem v Brazilijo, kamor se je odpravil na podelitev nagrade earthshot. Razkril je tudi, da bi George kmalu lahko dobil svoj prvi mobilni telefon, vendar s strogimi omejitvami, je še poročal portal People.

Nobeden od otrok še nima mobilnega telefona

Valižanski princ je v pogovoru s televizijskim voditeljem Lucianom Huckom poudaril, da je otroke res težko zaščititi pred škodljivimi učinki družbenih medijev in digitalnega sveta. Prav zato princ George ter desetletna princesa Charlotte in sedemletni princ Louis nimajo mobilnih telefonov. "Najini otroci nimajo mobilnih telefonov. Mislim, da bo George, ko bo začel hoditi v srednjo šolo, morda dobil mobilni telefon brez dostopa do interneta," je dejal William in s tem namignil na to, da se bo njegov najstarejši sin prihodnje leto preselil v novo šolo.

Ta tema v njihovi družini postaja precej vroče vprašanje

Kot je dodal, je ta tema v njihovi družini v zadnjem času pripeljala do točke, ko to postaja precej vroče vprašanje. "Ampak mislim, da razume, zakaj. O tem, zakaj mislimo, da to ni prav, se pogovarjamo. In spet, mislim, da je težava dostop do interneta. To, da lahko otroci dostopajo do preveč vsebin, ki jih ne bi smeli videti na spletu. Mislim, da je imeti mobilni telefon in pošiljati sporočila, tako kot na starem mobilnem telefonu, ki mu pravijo opeka, v redu," je še povedal prince William, čigar staršem se s tovrstnimi vprašanji, ko je bil sam še otrok, ni bilo treba ukvarjati.

William spregovoril tudi o družinski dinamiki

Princ William je spregovoril tudi o družinskem življenju z ženo Kate Middleton in tremi otroki. Ob tem se je pošalil, da je postal taksist, ki vozi Georgea, Charlotte in Louisa na druženja, športne tekme in v šolo. Potrdil je, da z ženo Kate oba vozita otroke v šolo, in priznal, da "Catherine verjetno opravi večino tega".

Valižanska princ in princesa, ki sta se z družino pred kratkim preselila v nov dom, prenovljeno graščino Forest Lodge, ki je del kraljevega parka Windsor, se trudita otrokom zagotoviti čim bolj običajno otroštvo, čeprav so člani kraljeve družine.

Za običajno življenje je zaslužna princesa Catherine

"Otroci se zdijo zelo srečni," je vir iz palače povedal za portal People. Kot je dodal, zasluge za običajno življenje pripisuje Kate, ki je tudi sama tako odraščala. "William to preprosto obožuje," je še povedal vir blizu družine in dodal: "Ker prihaja iz drugačnega okolja, ceni pomen družinskega časa. Ni odraščala v aristokratskem okolju, kjer otroke v dnevu vidiš le za kratek čas."