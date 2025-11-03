Družina princa Williama se je preselila v prenovljeno graščino

Princ William in princesa Kate sta se skupaj z njunimi tremi otroki preselila v nov dom. Po poročanju časopisa Telegraph bodo od zdaj naprej živeli v prenovljeni graščini Royal Lodge, ki je del kraljevega parka Windsor.

Kot je poročal omenjeni časopis, se je družina s tremi otroki preselila med šolskimi počitnicami, Royal Lodge pa naj bi ostal njihov večni dom. Tam naj bi nameravali ostati tudi, ko bo William zasedel prestol.

Za kraljevo družino so zahtevna leta

Graščina z osmimi sobami je bila zgrajena v 70. letih 18. stoletja in je bistveno večja od njihovega prejšnjega domovanja Adelaide Cottage, ki je prav tako znotraj parka Windsor.

Zaradi prihoda članov kraljeve družine v rezidenco je bilo treba uvesti nekaj varnostnih ukrepov. Časopis Times je poročal, da so okoli posestva uvedli 3,7-kilometrski pas, znotraj katerega je prepovedano gibanje. Prav tako so njihovi sosedje izgubili dostop do vhoda Cranbourne in tamkajšnjega parkirišča, za katerega plačujejo približno 150 dolarjev (130,29 evrov) letno.

Princ William in princesa Kate ima tri otroke – 12-letnega princa Georgea, desetletno princeso Charlotte in sedemletnega princa Louisa. Foto: Profimedia

Po zahtevnih nekaj letih selitev v novo rezidenco za kraljevi par predstavlja nov začetek. Kmalu po selitvi v Adelaide Cottage je družina žalovala za smrtjo kraljice Elizabete, s čimer je novi britanski kralj postal Karel III., princ William pa novi prestolonaslednik. Še posebej prelomno za kraljevo družino je bilo leto 2024, ko so tako princesi Kate kot kralju diagnosticirali raka. Medtem ko kralj zdravljenja še ni zaključil, je valižanska princesa januarja sporočila, da je njen rak v remisiji.

Zaradi prihoda članov kraljeve družine v rezidenco Royal Lodge je bilo treba uvesti nekaj varnostnih ukrepov. Foto: Profimedia

