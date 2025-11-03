Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
14.49

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
selitev Združeno kraljestvo kraljeva družina Kate Middleton princ William

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 14.49

28 minut

Družina princa Williama se je preselila v prenovljeno graščino

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Royal Lodge, novi dom princa Williama | Graščina z osmimi sobami je bila zgrajena v 70. letih 18. stoletja in je bistveno večja od njihovega prejšnjega domovanja. | Foto Profimedia

Graščina z osmimi sobami je bila zgrajena v 70. letih 18. stoletja in je bistveno večja od njihovega prejšnjega domovanja.

Foto: Profimedia

Princ William in princesa Kate sta se skupaj z njunimi tremi otroki preselila v nov dom. Po poročanju časopisa Telegraph bodo od zdaj naprej živeli v prenovljeni graščini Royal Lodge, ki je del kraljevega parka Windsor.

Kot je poročal omenjeni časopis, se je družina s tremi otroki preselila med šolskimi počitnicami, Royal Lodge pa naj bi ostal njihov večni dom. Tam naj bi nameravali ostati tudi, ko bo William zasedel prestol.

Za kraljevo družino so zahtevna leta

Graščina z osmimi sobami je bila zgrajena v 70. letih 18. stoletja in je bistveno večja od njihovega prejšnjega domovanja Adelaide Cottage, ki je prav tako znotraj parka Windsor.

Zaradi prihoda članov kraljeve družine v rezidenco je bilo treba uvesti nekaj varnostnih ukrepov. Časopis Times je poročal, da so okoli posestva uvedli 3,7-kilometrski pas, znotraj katerega je prepovedano gibanje. Prav tako so njihovi sosedje izgubili dostop do vhoda Cranbourne in tamkajšnjega parkirišča, za katerega plačujejo približno 150 dolarjev (130,29 evrov) letno.

Princ William in princesa Kate ima tri otroke – 12-letnega princa Georgea, desetletno princeso Charlotte in sedemletnega princa Louisa. | Foto: Profimedia Princ William in princesa Kate ima tri otroke – 12-letnega princa Georgea, desetletno princeso Charlotte in sedemletnega princa Louisa. Foto: Profimedia

Po zahtevnih nekaj letih selitev v novo rezidenco za kraljevi par predstavlja nov začetek. Kmalu po selitvi v Adelaide Cottage je družina žalovala za smrtjo kraljice Elizabete, s čimer je novi britanski kralj postal Karel III., princ William pa novi prestolonaslednik. Še posebej prelomno za kraljevo družino je bilo leto 2024, ko so tako princesi Kate kot kralju diagnosticirali raka. Medtem ko kralj zdravljenja še ni zaključil, je valižanska princesa januarja sporočila, da je njen rak v remisiji.

Zaradi prihoda članov kraljeve družine v rezidenco Royal Lodge je bilo treba uvesti nekaj varnostnih ukrepov. | Foto: Profimedia Zaradi prihoda članov kraljeve družine v rezidenco Royal Lodge je bilo treba uvesti nekaj varnostnih ukrepov. Foto: Profimedia

Preberite tudi:

Princ Andrew
Trendi Britanski kralj svojemu bratu zadal hud udarec
kronanje, princ Andrew
Trendi Princ Andrew: Odpovedujem se vsem nazivom
Princess Marie Caroline, poroka, princesa Marie Caroline, Lihtenštajn
Trendi Razkošna poroka lihtenštajnske princese Marie-Caroline in venezuelskega bankirja
selitev Združeno kraljestvo kraljeva družina Kate Middleton princ William
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.