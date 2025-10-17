Princ Andrew: "Odpovedujem se vsem nazivom."

Princ Andrew, mlajši brat britanskega kralja Karla III., je napovedal, da se po vse večjem spolnem škandalu, v katerega je domnevno vpleten, odpoveduje vsem svojim nazivom, vključno z nazivom vojvoda Yorški.

Poteza princa Andrewa sledi seriji novih škandalov, povezanih z njegovim odnosom z Jeffreyjem Epsteinom in njegovim odnosom z domnevnim kitajskim vohunom.

"V pogovorih s kraljem in svojo ožjo ter širšo družino smo ugotovili, da nenehne obtožbe proti meni odvračajo pozornost od dela njegovega veličanstva in kraljeve družine. Kot vedno sem se odločil, da bom svojo dolžnost do družine in države postavil na prvo mesto. Vztrajam pri svoji odločitvi izpred petih let, da se umaknem iz javnega življenja. Z dovoljenjem njegovega veličanstva menimo, da moram zdaj iti naprej. Zato ne bom več uporabljal svojega naziva ali častnih priznanj, ki so mi bila podeljena. Kot sem že rekel, odločno zanikam obtožbe proti meni," je po poročanju BBC dejal Andrew.

Otoški mediji poročajo, da se je za to odločil po velikem pritisku kralja Karla. Odpovedal se bo tudi članstvu v Redu podvezice, a bo še vedno ostal princ, saj se je rodil kot sin Elizabete II.

Tudi vojvodova bivša žena Sarah, vojvodinja Yorška, se bo odpovedala svojemu nazivu in bo znana preprosto kot Sarah Ferguson.