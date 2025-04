Žrtev Epsteina in princa Andrewa: Imam le še nekaj dni življenja

Virginia Giuffre, ki jo je svetovna javnost spoznala, ko je zloglasnega Jeffreyja Epsteina in princa Andrewa obtožila, da sta jo mladoletno spolno zlorabila, je na Instagramu objavila, da ji zdravniki napovedujejo le še nekaj dni življenja.

"Letos je bil najslabši možen začetek novega leta," je zapisala ob fotografiji iz bolniške postelje. "Ne bom vas dolgočasila s podrobnosti, a ko se voznik šolskega avtobusa vate zaleti s 110 kilometri na uro, medtem ko ti zaviraš, da bi zavil, ni prav nič pomembno, iz česa je izdelan tvoj avtomobil. Lahko bi bil tudi pločevinka."

Kot je zapisala, so ji po prometni nesreči začele odpovedovati ledvice in zdravniki naj bi ji napovedali le še "štiri dni življenja".

"Pripravljena sem na odhod, želim si le še enkrat videti svoje otroke," je še zapisala.

Njena predstavnica je za BBC potrdila, da je bila Virginia Giuffre v "resni prometni nesreči", a ni jasno, kje naj bi se ta zgodila. 41-letna Giuffre je z možem in tremi otroki živela v Perthu v Avstraliji, po nekaterih navedbah pa naj bi se pred kratkim ločila po 22 letih zakona. Kot poroča BBC, policija v Zahodni Avstrali in reševalne službe nimajo nobenih podatkov, da bi se v zadnjih tednih zgodila tako huda prometna nesreča, kakršno je opisala Virginia Giuffre. Policisti so 24. marca sicer zabeležili trk med avtobusom in avtomobilom, a udeleženci v njej niso bili poškodovani, še navaja BBC.