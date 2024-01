Yorška vojvodinja Sarah Ferguson že z drugo težko diagnozo v pol leta

Yorški vojvodinji Sarah Ferguson so po odstranitvi rakavega znamenja med zdravljenjem raka na dojki zdaj postavili še diagnozo kožnega raka. To je zanjo že druga potrjena diagnoza raka v zadnjih šestih mesecih.

Štiriinšestdesetletni Sarah Ferguson - Fergie so med rekonstruktivno operacijo po mastektomiji odstranili in analizirali več madežev, eno izmed njih je bilo rakavo, je povedal njen tiskovni predstavnik.

Vojvodinja ostaja dobro razpoložena, čeprav je zanjo stresno in boleče, da so ji v pol leta potrdili že drugo diagnozo raka, poroča britanski BBC. Fergusonova je po valižanski princesi Kate in kralju Karlu III. tretja članica kraljeve družine, ki v tem tednu prestaja zdravniške posege.

"Njen dermatolog je naročil, da se med rekonstrukcijo dojk odstrani in analizira več znamenj, eno izmed teh je bilo rakavo. Zdaj so jo poslali na dodatne preiskave, saj se želijo prepričati, da je bil rak najden v zgodnji fazi. Vojvodinja se želi zahvaliti celotni zdravniški ekipi, ki jo podpira, še posebej njenemu dermatologu, katerega pozornost je zagotovila, da so bolezen zaznali. Vojvodinja meni, da njena izkušnja kaže, kako pomembno je pregledovati velikost, obliko, barvo in teksturo znamenj," je še sporočil njen predstavnik.

Med zdravljenjem ostaja pozitivna in ozavešča druge ženske

Fergusonova je sprva okrevala v Avstriji, a se je po navedbah virov blizu vojvodinje že vrnila v Združeno kraljestvo.

Lansko leto so Yorški vojvodinji po rutinski mamografiji postavili diagnozo raka dojke. Po diagnozi raka na dojki je bila zelo odkrita glede zdravljenja in terapij, s pomočjo svojega podkasta je skušala ženske ozaveščati glede te vrste raka, hkrati pa ves čas ostajala pozitivna. Jeseni je kot voditeljica gostovala tudi v oddaji This Morning na ITV.

Poročena je bila s princem Andrewem

Fergusonova je bila s princem Andrewem poročena deset let, ločila sta se leta 1996. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, danes 35-letna princesa Beatrice in 33-letna princesa Eugenie, imata pa tudi že tri vnuke. Še naprej si z nekdanjim možem delita dom v Royal Lodgeu – posesti v lasti Crown Estate v Windsor Great Parku.

Nekdanja soproga princa Andrewa se očitno vse bolj zbližuje tudi s kraljevo družino. Čeprav jo maja lani niso povabili na kronanje Karla III., jo je kraljeva družina za božič povabila na svojo posest Sandringham, kjer se je prvič v 30 letih sprehodila do cerkve s preostalo družino.

Njen nekdanji mož princ Andrew po škandalu, povezanim z Jeffreyjem Epsteinom in obtožbami, da je imel spolne odnose z mladoletnicami na milijonarjevem zasebnem otoku, ne sme več opravljati uradnih zadolžitev. Fergusonova naj bi mu v vsem tem času vseeno stala ob strani.

Preberite še: