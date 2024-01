Umrl zvezdnik Beverly Hillsa

Smrt 58-letnega igralca Davida Gaila je potrdila njegova sestra Katie Colmenares, ki je v soboto na Instagramu delila žalostno novico, poroča TMZ. Vzroka igralčeve smrti ni navedla, zapisala pa je, da ga bo "močno držala vsak dan v svojem srcu" in da ga bo pogrešala "vsako sekundo vsakega dne za vedno".

Smrt je potrdil tudi Peter Ferriero, voditelj podkasta Beverly Hills, 90210.

Nastopil v več epizodah Beverly Hillsa, bolj znan po vlogah v svetu telenovel

Gail je nastopil v sedmih epizodah Beverly Hills, 90210, kjer je igral zaročenca lika Shannen Doherty, Stuarta Carsona, vendar je najbolj znan po svojem delu v svetu telenovel. Poleg tega se je pojavil tudi v 216 epizodah spin-offa General Hospital (Splošne bolnišnice) Port Charles, kjer je igral dr. Joeja Scanlona. Zaigral je tudi v naslednjih serijah: Matlock, Murder, She Wrote, The Round Table, Doogie Howser, M.D., Perfect Opposites in Growing Pains, leta 2002 pa je v Bending All the Rules zaigral ob boku Bradleyja Cooperja.

V Bending All the Rules je zaigral ob boku Bradleyja Cooperja. Foto: Profimedia