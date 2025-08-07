Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
14.27

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Nemčija Dirka po Franciji Tour de France

Četrtek, 7. 8. 2025, 14.27

1 ura, 11 minut

Nemčija bi priredila začetek Toura 2030

Avtor:
STA

Dirka po Franciji 2025 | Dirka po Franciji | Foto Guliverimage

Dirka po Franciji

Foto: Guliverimage

Najbolj znana kolesarska dirka na svetu po Franciji se je že štirikrat začela v Nemčiji. Po Kölnu 1965, Frankfurtu 1980, Berlinu 1987 in Düsseldorfu 2017 jo Nemčija želi prirediti tudi leta 2030 v treh zveznih deželah Saška, Saška-Anhalt in Turingija, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Nemški organizatorji so se med letošnjo francosko pentljo, ki se je končala z zanesljivo zmago slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, že srečali z direktorjem slovite dirke Christianom Prudhommom in mu predali uvodno dokumentacijo. Po njej bi uvodna etapa potekala med krajema Dresden - Gera, druga bi bila od Halleja do Leipziga, tretja pa od Erfurta do Magdeburga.

"Šlo je za uvodno srečanje, da naši kandidaturi damo obraz," je v zvezi s tem dejal Andreas Prokop, prvi mož dirke po Nemčiji. Poleg njega sta se uvodnega sestanka s prvim in najpomembnejšim operativcem Toura udeležila tudi častni predsednik nemške kolesarske zveze Rudolf Scharping in predsednik saške kolesarske zveze Thomas Hofmann.

Željo po organizaciji uvodnih treh etap Toura je nedavno pokazala tudi Slovenija. Predsednik slovenske vlade Robert Golob je zadnji dan letošnjega Toura direktorju Prudhommu predal pismo o nameri, da se najbolj slovita kolesarska dirka leta 2029 prične v Sloveniji.

