Sindikalna pisma podpore Gržiniču se vrstijo, nadzorniki in SDH so redkobesedni

Prah zaradi opozorila pred odpovedjo pooblaščencu Sindikata poštnih delavcev na Pošti Slovenije Saši Gržiniču se še ni polegel. Medtem ko se niz sindikalnih pisem podpore nadaljuje, drugi deležniki ostajajo redkobesedni. V nadzornem svetu Pošte pravijo, da spremljajo položaj zaposlenih, v SDH pa, da se zavzemajo za spoštovanje pravic delavcev.

V ponedeljek je odjeknila novica, da sindikalnemu zaupniku Gržiniču grozi izguba službe na Pošti. Delodajalec naj bi se za opozorilo pred odpovedjo odločil, ker je nepovabljen prišel na sestanek, na katerem so zaposleni prejeli ustno navodilo o novem načinu dostavljanja neprednostne pošte, in se tam nedostojno vedel. Očita mu tudi, da je z zbiranjem podpisov za referendum proti pokojninski reformi motil delovni proces.

Opozorilo pred odpovedjo prejel tudi drugi pismonoša

To je bilo že drugo opozorilo pred odpovedjo na Pošti v zadnjem času. Pred tem ga je namreč prejel tudi pismonoša, ker naj bi v nasprotju z navodili nadrejenih raznosil vso pošto.

Poleg tega na mariborskem okrajnem sodišču teče postopek zoper generalnega direktorja Pošte Marka Cegnarja zaradi kršitve temeljnih pravic delavcev. Nekdanji vodja avtoparka Pošte Ivan Krošel je že pravnomočno dokazal nezakonito odpoved delovnega razmerja, poroča Večer.

Predsednica nadzornega sveta Pošte Slovenije Urška Kežmah je za STA zagotovila, da nadzorni svet Pošte skrbno spremlja in tvorno sodeluje v okviru svojih pristojnosti pri vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj zaposlenih v družbi. Podrobneje dogajanja ni želela komentirati.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki je lastnik Pošte, pa se zavzemajo za spoštovanje pravic zaposlenih in spodbujanje socialnega dialoga v vseh družbah s kapitalsko naložbo države, so izpostavili za STA. Ta načela so zapisana tudi v kodeksu in njihovih priporočilih, pri čemer je poudarjen pomen družbene odgovornosti, varnega in spodbudnega delovnega okolja ter spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva zaposlenih.

V Sindikatu državnih organov Slovenije so izrazili globoko zaskrbljenost

Na dogajanje na Pošti so se odločneje odzvali v sindikalnih vrstah. Številni izrazi podpore so prišli že v ponedeljek, danes so se jim pridružili novi.

V Sindikatu državnih organov Slovenije so izrazili globoko zaskrbljenost, da se sindikalno delo onemogoča celo v javni gospodarski družbi.

"Najprej napad na delavca, ki je predobro opravil svoje delo, ko je krepko presegel rok dostave, ki ga vi določate za navadne poštne pošiljke, nato še napad na Sašo Gržiniča, ki se je kot izvoljen predstavnik delavcev postavil v bran napadenemu kolegu. /.../ Očitki, ki sta jih deležna, so, milo rečeno, smešni, posledice pa skrajno resne," so zapisali v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije.

Da so ogorčeni nad terorjem, so navedli v Sindikatu osebne asistence.

Predstavniki Delavske koalicije so medtem danes ob očitku Gržiniču glede zbiranja podpisov za pokojninsko reformo izrazili pričakovanje, da bo politika vodstvo Pošte pozvala, naj prevzamejo odgovornost.

Zapleti povezani s spremembami politike dostave

Zadnji zapleti v družbi so povezani s spremembami politike dostave. Po navedbah Sindikata poštnih delavcev morajo pismonoše po novem neprednostno pošto puščati na sedežu poslovalnic in jo raznositi šele naslednji dan. Po njihovem mnenju to ni skladno z internimi akti, v mestih pa naj bi se s tem poslabšala kakovost storitev. Več zaposlenih naj bi opozarjalo, da morajo zaradi strnjenosti naselij v vsakem primeru prehoditi celoten teren, ne glede na to, koliko pošte raznosijo.

A na Pošti to zanikajo. Kot so pojasnili za STA, z organizacijo dela in internimi procesi zagotavljajo storitev v skladu s posamezno vrsto načina pošiljanja. Prednostne pošiljke, ki so dražje, so dostavljene v roku enega delovnega dne po oddaji, neprednostne pošiljke, tudi navadne pisemske pošiljke, ki so cenejše, pa najpozneje v roku treh delovnih dni, so navedli. "Se pa seveda vedno trudimo, da so vse pošiljke dostavljene v čim krajšem času," so zatrdili.

Nadzorni svet Pošte bo politiko puščanja neprednostne pošte na poštah obravnaval na eni od naslednjih sej, je danes napovedala Kežmah. V SDH so v zvezi s tem dejali le, da morajo v skladu z zakonodajo vse podatke, dejstva in okoliščine o posamezni družbi s kapitalsko naložbo države varovati kot zaupne.

V Sindikatu osebne asistence so bili brez dlake na jeziku: "Takšno iracionalno spremembo režima dostave pošiljk dveh hitrosti, ki jo poskušate na skrivaj uveljaviti s terorjem nad vašimi delavci in sindikalisti, bi morali najprej utemeljiti, kar najbrž sploh ni mogoče, in nato tudi objaviti na spletni strani www.posta.si, ne pa, da jo skušate samovoljno uveljaviti z ustnimi navodili. Nikakor namreč ne drži, da za tovrstne organizacijske spremembe zadoščajo priročniki, navodila in okrožnice, saj z vašimi navodili izvajate prevaro nad uporabniki Pošte Slovenije."