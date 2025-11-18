Po dveh zaporednih mesečnih padcih se je število delovno aktivnih septembra povečalo za 0,3 odstotka na približno 941 tisoč. Največjo, 1,3-odstotno mesečno rast je statistični urad zaznal v izobraževanju.

Septembra je bilo zaposlenih za skoraj 2.500 več, samozaposlenih pa za okoli 300 več, so sporočili s statističnega urada.

Med delovno aktivnimi se je na mesečni ravni nekoliko bolj povečalo število moških kot žensk, pri obojih so sicer zaznali 0,3-odstotno rast.

Na letni ravni je bilo medtem zaposlenih za 0,6 odstotka manj, samozaposlenih pa za 1,5 odstotka več. Statistiki so zaznali upad tako pri moških (za 0,6 odstotka) kot ženskah (za 0,1 odstotka).

Največja rast v izobraževanju

Na mesečni ravni je bilo več delovno aktivnih na 15 področjih dejavnosti, v rudarstvu je njihovo število ostalo nespremenjeno, v štirih dejavnostih pa se je zmanjšalo. Kot je običajno za september, so največjo rast zaznali v izobraževanju. Število se je na tem področju dvignilo na nekaj več kot 81.500, kar je 1,3 odstotka več kot avgusta. Največji upad so izmerili pri poslovanju z nepremičninami, in sicer 1,8-odstotnega.

V enem letu največja sprememba v zdravstvu in socialnem varstvu

V primerjavi s septembrom lani se je število delovno aktivnih najbolj povečalo v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer za 3,5 odstotka. Po drugi strani je bil največji upad v predelovalnih dejavnostih, in sicer 1,7-odstoten.

V tretjem četrtletju se je v primerjavi s koncem drugega število delovno aktivnih zmanjšalo za 0,2 odstotka, v primerjavi s koncem prvega pa se je malenkost povečalo.

Zaposlenih je bilo v tretjem četrtletju za 0,3 odstotka manj kot v drugem in za 0,1 odstotka manj kot v prvem. Število samozaposlenih pa še naprej raste. Bilo jih je za 0,6 odstotka več kot v drugem četrtletju in za 1,1 odstotka več kot v prvem.

Največjo rast števila samozaposlenih so statistiki zaznali v dejavnosti drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe - za 11,2 odstotka v primerjavi z drugim četrtletjem in za 28,9 odstotka v primerjavi s prvim četrtletjem.

Z vidika vrste delovnega razmerja je bilo zaposlenih s pogodbo za določen čas za odstotek več, in sicer jih je bilo 141.900. Skoraj dve tretjini tega prirasta so predstavljali zaposleni s pogodbo za določen čas v izobraževanju in gradbeništvu. Zraslo je tudi število zaposlenih za nedoločen čas, in sicer za 0,1 odstotka na okoli 693 tisoč.