Ruski general sporoča Putinu: Napad na Ukrajino je spodletel

Nekdanji poveljnik ruskih kopenskih sil Vladimir Čirkin je ostro grajal rusko vodenje vojne proti Ukrajini. Prepričan je, da je Rusija Ukrajino napadla na podlagi napačnih obveščevalnih podatkov in da Rusija, podobno kot v preteklosti, spet ni pripravljena na vojno.

Nekdanji ruski general Vladimir Čirkin, ki je v sovjetski in nato ruski vojski služboval med letoma 1974 in 2013, je v intervjuju za rusko radiotelevizijo RBK izjavil, da Rusija, podobno kot se je večkrat zgodilo v preteklosti, spet ni pripravljena na vojno, piše Focus.de.

Tbilisijski sindrom in ukrajinska poštena lekcija Rusiji

Kot trdi Čirkin, je Rusija prvotno načrtovala zavzetje Kijeva v treh dneh. Ta strategija je temeljila na t. i. tbilisijskem sindromu, tj. na napačni predpostavki po izkušnjah kratke in uspešne ruske vojne proti Gruziji leta 2008.

Po poročanju časopisa Kyiv Independent je Čirkin dejal, da so prvi tedni vojne Rusiji dali pošteno lekcijo ter da je takratni ruski obrambni minister Sergej Šojgu poskušal zmanjšati pomen neuspehov in prikazati umik ruske vojske iz okolice Kijeva kot gesto dobre volje.

Napačni obveščevalni podatki?

Čirkin je za vojaške napake okrivil tudi ruske obveščevalne službe. Po njegovih besedah ​​so vodstvu posredovale lažne informacije. Ruske obveščevalne informacije so trdile, da 70 odstotkov ukrajinskega prebivalstva podpira Rusijo, le 30 odstotkov pa ji nasprotuje. Te napačne informacije so po njegovem mnenju privedle do usodnih odločitev, vključno z umikom iz regije Kijev spomladi 2022.