Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
10.26

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Sergej Šojgu Ukrajina Rusija Rusi Vladimir Putin Vladimir Čirkin

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 10.26

28 minut

Ruski general sporoča Putinu: Napad na Ukrajino je spodletel

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vladimir Putin | Nekdanji ruski generalpolkovnik Vladimir Čirkin trdi, da je ruski predsednik Vladimir Putin februarja 2022 napadal Ukrajino na podlagi napačnih obveščevalnih podatkov o razpoloženju Ukrajincev in pod vplivom t. i. tbilisijskega sindroma. | Foto Guliverimage

Nekdanji ruski generalpolkovnik Vladimir Čirkin trdi, da je ruski predsednik Vladimir Putin februarja 2022 napadal Ukrajino na podlagi napačnih obveščevalnih podatkov o razpoloženju Ukrajincev in pod vplivom t. i. tbilisijskega sindroma.

Foto: Guliverimage

Nekdanji poveljnik ruskih kopenskih sil Vladimir Čirkin je ostro grajal rusko vodenje vojne proti Ukrajini. Prepričan je, da je Rusija Ukrajino napadla na podlagi napačnih obveščevalnih podatkov in da Rusija, podobno kot v preteklosti, spet ni pripravljena na vojno.

Nekdanji ruski general Vladimir Čirkin, ki je v sovjetski in nato ruski vojski služboval med letoma 1974 in 2013, je v intervjuju za rusko radiotelevizijo RBK izjavil, da Rusija, podobno kot se je večkrat zgodilo v preteklosti, spet ni pripravljena na vojno, piše Focus.de.

Tbilisijski sindrom in ukrajinska poštena lekcija Rusiji

Kot trdi Čirkin, je Rusija prvotno načrtovala zavzetje Kijeva v treh dneh. Ta strategija je temeljila na t. i. tbilisijskem sindromu, tj. na napačni predpostavki po izkušnjah kratke in uspešne ruske vojne proti Gruziji leta 2008.

Jedrske rakete, Topol, jedrsko orožje
Novice Nas bo napad presenetil? To je odgovor.

Po poročanju časopisa Kyiv Independent je Čirkin dejal, da so prvi tedni vojne Rusiji dali pošteno lekcijo ter da je takratni ruski obrambni minister Sergej Šojgu poskušal zmanjšati pomen neuspehov in prikazati umik ruske vojske iz okolice Kijeva kot gesto dobre volje.

Napačni obveščevalni podatki?

Čirkin je za vojaške napake okrivil tudi ruske obveščevalne službe. Po njegovih besedah ​​so vodstvu posredovale lažne informacije. Ruske obveščevalne informacije so trdile, da 70 odstotkov ukrajinskega prebivalstva podpira Rusijo, le 30 odstotkov pa ji nasprotuje. Te napačne informacije so po njegovem mnenju privedle do usodnih odločitev, vključno z umikom iz regije Kijev spomladi 2022.

Vladimir Čirkin avgusta 2015 na obisku pri tedanjem pakistanskem obrambnem ministru Asifu Jasinu Maliku. Nekaj mesecev pozneje ga je Putin odstavil s položaja poveljnika ruskih kopenskih sil. | Foto: Guliverimage Vladimir Čirkin avgusta 2015 na obisku pri tedanjem pakistanskem obrambnem ministru Asifu Jasinu Maliku. Nekaj mesecev pozneje ga je Putin odstavil s položaja poveljnika ruskih kopenskih sil. Foto: Guliverimage Čirkina je decembra 2013 ruski predsednik Vladimir Putin zaradi obtožb o podkupovanju odstavil s položaja poveljnika ruskih kopenskih sil. Avgusta 2015 je bil obsojen na pet let zapora v delovni koloniji, odvzeli so mu tudi čin generalpolkovnika in večino državnih odlikovanj. Decembra 2015 je višje sodišče to kazen preklicalo.
Gripen E
Novice Hud letalski udarec za ZDA. To je znano.
Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen
Novice Ukrajinska hladna prha za Trumpa
Stalin
Novice Prosili so ga, naj ostane, nato pa jih je vse pobil
Stephen Kotkin
Novice "Putin se je pripravljen vojskovati do konca"
Vladimir Putin
Novice Je končno razkrit pravi razlog, zaradi katerega je Putin napadel Ukrajino?
Ruski predsednik Vladimir Putin
Novice Čarovnik iz Kremlja
Vladislav Surkov, Vladimir Putin
Novice Vrnitev Putinovega čarovnika iz Kremlja: to je njegova prerokba
Ivan Iljin
Novice Kdo je skrivnostni mož, na čigar grob Putin redno prinaša rože?
Vladimir Putin
Novice Putinovo presenečenje: "Evropejci, ste pripravljeni umreti za to mesto?"
Emmanuel Todd
Novice Je to človek, ki lahko Ukrajini bolj škodi kot Putin?
Emmanuel Todd
Novice Pravilno je napovedal propad Sovjetske zveze, zdaj napoveduje propad Zahoda
Aleksej in Julija Navalni
Novice Je to pravi razlog, zaradi katerega je moral umreti Navalni?
Donald Trump in Vladimir Putin
Novice Putin dobro ve: ni upanja za Trumpa
Sergej Šojgu Ukrajina Rusija Rusi Vladimir Putin Vladimir Čirkin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.