Prosili so ga, naj ostane, nato pa jih je vse pobil

Ruskega predsednika Vladimirja Putina njegovi nasprotniki radi primerjajo s sovjetskim diktatorjem Stalinom. Ta je znan po tem, da ni dal množično pobiti samo nasprotnikov svoje oblasti, temveč tudi številne ljudi, ki niso bili nenaklonjeni komunizmu, ampak so ga podpirali.

Ameriški zgodovinar Stephen Kotkin je eden največjih poznavalcev zgodovine komunistične Sovjetske zveze in Stalina. Trdi, da Stalin, ki je pozneje dobil zlovešči sloves okrutnega vladarja, ki množično pobija ljudi, na začetku svoje oblast v zgodnjih 20. letih 20. stoletja še ni bil Stalin, kot ga poznamo.

Stalin je hotel odstopiti, a so ga prepričali, da ostane

"V 20. letih je Stalin šestkrat odstopil oziroma ponudil odstop. med letoma 1923 in 1928 je trikrat pisno in trikrat ustno ponudil odstop. In vsakič so ga njegovi tesni sodelavci rotili, naj ostane," pojasnjuje Kotkin.

Ameriški zgodovinar Stephen Kotkin je eden od največjih poznavalcev Stalina. Foto: Reuters

In potem je Stalin v desetih letih te tesne sodelavce, razen redkih izjem, dal pobiti. "Jasno je: Stalin v 20. letih še ni bil Stalin. Če bi v 20. letih njegovi sodelavci vedeli, da jih bo v 30. letih vse dal pobiti, bi verjetno ravnali drugače. Postal je Stalin v procesu," je dejal Kotkin v pogovoru za podkast Dwarkesha Patela.

Stalin je pobijal tako nasprotnike kot podpornike komunizma

Glede razlike med Stalinom in Adolfom Hitlerjem je Kotkin pojasnil, da je Hitler tudi moril svoje politične nasprotnike znotraj nacistične oblasti oziroma nacistične stranke, a so bile to izjeme. Večinoma je množično pobijal nasprotnike svoje oblasti.

Pri Stalinu pa je bilo drugače. Množično je pobijal nasprotnike komunistične oblasti, a je tudi množično pobijal ljudi, ki niso nasprotovali komunistični oblasti oziroma so bili pripadniki komunizma ter politično in ideološko zvesti Stalinu.