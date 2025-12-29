Med operacijo proti skrajni skupini Islamska država na severozahodu Turčije ubiti trije policisti

Med današnjo operacijo proti skrajni skupini Islamska država (IS) so bili na severozahodu Turčije ubiti trije policisti, osem jih je bilo ranjenih, je sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Operacija sledi aretaciji več kot sto domnevnih članov IS minuli teden v Istanbulu, ki naj bi načrtovali napade med prazniki.

Kot je sporočil Yerlikaya, so turški organi zgodaj davi izvedli operacije na več kot sto naslovih v skupno 15 provincah. Med posredovanjem v Yalovi ob Marmarskem morju so pripadniki IS streljali na policiste in tri ubili, ranjenih je bilo osem policistov in varnostnik, je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ubitih tudi šest članov IS

Ubitih je bilo tudi šest članov IS, ki so vsi turški državljani, pet žensk in šest otrok, ki so bili z njimi, pa so varno evakuirali, je dodal minister.

Generalni tožilec v Istanbulu je minuli četrtek odredil aretacijo 137 domnevnih članov IS na podlagi obveščevalnih podatkov, ki da so kazali, da "teroristična organizacija IS načrtuje napade med božično-novoletnimi praznovanji". Med racijami na številnih naslovih v največjem turškem mestu so zasegli orožje, strelivo in dokumente.

Turške oblasti se bojijo infiltracije omenjene džihadistične skupine, ki je še vedno aktivna v sosednji Siriji, kjer je njen domnevni borec nedavno ubil ameriška vojaka.

Turške obveščevalne službe so prav tako sporočile, da so med Afganistanom in Pakistanom aretirale domnevnega vodjo IS, osumljenega načrtovanja napadov v regiji in Evropi, navaja AFP.