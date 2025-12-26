Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek zvečer sporočil, da so ZDA izvedle močan in smrtonosen napad na cilje Islamske države na severozahodu Nigerije, poročajo tuje tiskovne agencije. Skupino je označil za "teroristični izmeček" in jo obtožil, da cilja in brutalno ubija predvsem nedolžne kristjane. Ob tem je napovedal nove napade, če bo Islamska država nadaljevala, kot se je izrazil, pokole kristjanov.

"Teroriste sem vnaprej opozoril, da bodo drago plačali, če ne bodo prekinili pokolov kristjanov. In ta večer so plačali," je na svojem omrežju Truth Social sporočil Trump. Kot je zapisal, je vojno ministrstvo izvedlo "več popolnih napadov na božični dan".

"SREČEN BOŽIČ vsem, tudi mrtvim teroristom, ki jih bo še več, če se bodo napadi nadaljevali," je zapisal ameriški predsednik.

Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo videoposnetek, na katerem naj bi bil začetek napadov, ki so jih v nočnem času izvedli z ladje, na kateri je ameriška zastava.

Napad izvedli v sodelovanju z Nigerijo

Poveljstvo ameriške vojske v Afriki je na omrežju X sporočilo, da so napade izvedli na zahtevo nigerijskih oblasti in da je bilo ubitih več pripadnikov Islamske države v nigerijski zvezni državi Sokoto.

Obrambni minister Pete Hegseth pa je sporočil, da je nigerijski vladi hvaležen za podporo in sodelovanje.

Nigerijsko zunanje ministrstvo je napade potrdilo. Šlo je za skupno operacijo, ki je bila usmerjena proti teroristom in ki nima nobene povezave z določeno vero, je za BBC potrdil nigerijski zunanji minister Yusuf Maitama Tuggar. Kot je pojasnil, je bila operacija načrtovana že dlje časa, izvedli pa so jo z uporabo obveščevalnih podatkov, ki jih je posredovala nigerijska stran.

"ZDA in Nigerija sta v boju proti terorizmu na isti strani," je za CNN povedal posebni svetovalec nigerijskega predsednika Daniel Bwala.

Trump napovedal morebitne nove napade

To je bilo prvo ameriške posredovanje v Nigeriji. Trump je že nekaj časa grozil z napadi, češ da so kristjani v tej državi ogroženi in jim grozi genocid. Ob tem je napovedal nove napade, če bo Islamska država nadaljevala, kot se je izrazil, pokole kristjanov.

Nigerija je afriška država z največ prebivalci, ki je razdeljena na krščanski jug in muslimanski sever. V državi so številni konflikti, v katerih so žrtve tako kristjani kot muslimani.

Nigerijska vlada in tudi neodvisni analitiki sicer pravijo, da v državi ni verskega preganjanja, o čemer govorijo predstavniki skrajne desnice v ZDA, piše francoska tiskovna agencija AFP. Washington je Nigerijo letos uvrstil na seznam držav, kjer ni svobode vere, in omejil izdajanje vizumov Nigerijcem.