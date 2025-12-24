Težko je najti osebo, ki ne bi bila vesela takšnega darila

Prenosni računalniki zagotovo niso poceni darila, vendar bodo trajali in ostali v spominu veliko dlje kot darila, ki se običajno kupujejo za takšne priložnosti. Tudi če nimate nikogar, ki bi mu ga podarili, si lahko prenosni računalnik podarite sami. Zakaj pa ne? Menimo, da si ga zaslužite.

Nekaj stvari, ki jih velja vedeti

Da bi se izognili ponavljanju pri vsakem predstavljenem modelu, bomo najprej pojasnili nekaj izrazov, ki jih bomo pogosto uporabljali v besedilu.

Copilot+ PC je izraz, ki se uporablja za označevanje prenosnih računalnikov, katerih procesor ima vgrajeno nevronsko enoto (NPE) z zmogljivostjo vsaj 40 TOPS. Ta omogoča uporabo vseh naprednih funkcij umetne inteligence (UI) operacijskega sistema Windows 11, zahvaljujoč dobri optimizaciji NPE pa tudi podaljšuje avtonomijo delovanja prenosnega računalnika, ko je napajan z baterijo. Poleg tega mnogi programi podpirajo NPE, zato računalniki Copilot+ PC številne naloge opravljajo hitreje in učinkoviteje. V prihodnosti se bo podpora NPE še povečala, zato je nakup prenosnega računalnika Copilot+ PC dobra poteza in naložba v prihodnost.

Certifikat MIL-STD 810H je dokaz, da prenosni računalnik izpolnjuje visoke zahteve glede trpežnosti – po vojaških standardih. To pomeni, da je kakovost izdelave na zelo visoki ravni, kar velja ne le za ohišje, ampak tudi za vgrajene komponente.

Akcija, ki je ne gre zamuditi ASUS trenutno ponuja promocijsko akcijo, v okviru katere kupci prenosnih računalnikov iz družin Vivobook S, Zenbook, ProArt in ROG dobijo dodatno (tretje) leto garancije popolnoma brezplačno. Vse, kar morajo storiti, je, da registrirajo prenosni računalnik na spletni strani ASUS. Več informacij o podaljšani garanciji najdete TUKAJ.

Foto: ASUS

ASUS Vivobook 16 (X1607)

Komu je namenjen? Namenjen je domačim uporabnikom in študentom, ki želijo eleganten prenosni računalnik za splošno rabo z velikim zaslonom, ter tistim, ki želijo računalnik Copilot+ PC, vendar imajo omejen proračun.

Po čem izstopa? Vivobook 16 (X1607) ima več zanimivih lastnosti. Je prenosni računalnik Copilot+ PC, kar je v tem cenovnem razredu redkost. Poganja ga procesor Qualcomm Snapdragon X, zato ima odlično razmerje med zmogljivostmi in avtonomijo baterije. Diagonala IPS-zaslona meri razkošnih 16 palcev in ponuja veliko delovno površino. Tipkovnica premore osvetlitev tipk, tako da lahko delate tudi v temi in ne motite drugih v isti sobi. Ima certifikat trpežnosti v skladu z vojaškimi standardi MIL-STD 810H.

Foto: ASUS

ASUS Vivobook S16 (M5606)

Komu je namenjen? Če iščete nevsakdanjo kombinacijo, npr. prenosni računalnik z velikim zaslonom, ki je hkrati tanek in preprost za prenašanje, potem je ASUS Vivobook S16 (M5606) kot nalašč za vas.

Po čem izstopa? Tanko ohišje prenosnega računalnika Vivobook S16 je v celoti izdelano iz kovine, naprava pa tehta le 1,5 kilograma, čeprav ima velik zaslon z diagonalo 16 palcev. Gre za zaslon ASUS Lumina OLED z ločljivostjo 3K in frekvenco osveževanja 120 Hz, tako da je vsak premik na zaslonu naraven in gladek. Vivobook S16, ki ga poganja zmogljiv procesor AMD Ryzen AI, spada med prenosne računalnike Copilot+ PC in ima tudi certifikat MIL-STD 810H. Lep dodatek je tudi tipkovnica z RGB-osvetlitvijo.

Foto: ASUS

ASUS Zenbook DUO (UX8406)

Komu je namenjen? Če pogosto delate z več programi hkrati (ali z več okni istega programa, na primer z več Excelovimi datotekami), je to idealen prenosni računalnik za vas.

Po čem izstopa? Njegova edinstvena zasnova z dvema 14-palčnima zaslonoma ASUS Lumina OLED ločljivosti 3K omogoča produktivnost, ki jo je težko doseči na kateremkoli drugem prenosnem računalniku. Lahko ga postavite tako, da sta zaslona drug ob drugem, kot odprta knjiga, ali eden nad drugim. Priložena je tudi tipkovnica Bluetooth, tako da lahko Zenbook DUO uporabljate kot klasični prenosni računalnik, kadar vam to ustreza. Poganja ga procesor Intel Core Ultra 9 in ima certifikat MIL-STD 810.

Foto: ASUS

ASUS V16 (V3607)

Komu je namenjen? Predstavlja vstop v svet prenosnih računalnikov, namenjenih ljubiteljem videoiger. Primeren je tudi za uporabnike, ki iščejo cenovno ugoden prenosni računalnik z dobrimi zmogljivostmi za urejanje videov in fotografij.

Po čem izstopa? ASUS V16 (V3607) je dokaz, da igričarski prenosni računalnik ni nujno drag. Kombinacija procesorja Intel Core in grafične kartice NVIDIA RTX ponuja dobro razmerje med ceno in zmogljivostmi. Odlikuje ga učinkovito hlajenje, slog pa zaokroži tipkovnica z osvetlitvijo. Vgrajen IPS-zaslon ima diagonalo 16 palcev in frekvenco osveževanja 144 Hz. Čeprav spada med cenovno dostopne igričarske prenosnike, ga odlikuje nadpovprečna kakovost izdelave, kar potrjuje tudi certifikat MIL-STD 810H.

Foto: ASUS

ROG Strix G18 (G815)

Komu je namenjen? ROG Strix G18, ki je blizu vrha ASUS-ove ponudbe igričarskih prenosnikov, je namenjen najzahtevnejšim igralcem in vsem, ki iščejo brezkompromisne zmogljivosti.

Po čem izstopa? Ponuja zmogljivosti, ki se jih ne bi sramovali niti najboljši igričarski namizni računalniki. V najzmogljivejši različici ima vgrajena najnovejši procesor Intel Core Ultra 9 in grafično kartico NVIDIA RTX 5080. 18-palčni zaslon ROG Nebula ima vse, kar igralci potrebujejo: visoko ločljivost, frekvenco osveževanja do 240 Hz, čudovite barve (100 % DCI-P3) in premaz, ki zmanjšuje odboje in izboljša kontrast. Skratka, zaslon je paša za oči. Če ste ljubitelj manjših prenosnih računalnikov, ASUS ponuja tudi model ROG Strix G16 s podobnimi funkcijami in 16-palčnim zaslonom. Strix G18 krasi privlačna RGB-osvetlitev ohišja, to premore tudi tipkovnica. ROG Strix G18 (G815) je namenjen igričarskim navdušencem in omogoča preproste nadgradnje, saj se spodnji pokrov hitro in preprosto sname brez uporabe orodja. Zaradi tega je mogoče v le nekaj korakih dostopati do pogona SSD in pomnilniških rež.

Še dodaten namig: Če se pridružite programu ROG Elite, kot kupec tega prenosnega računalnika dobite veliko točk, ki jih lahko zamenjate za dragocena darila.

Foto: ASUS

Kje jih je mogoče kupiti in po kakšni ceni? Poleg tokrat predstavljenih modelov ima ASUS v svoji praznični ponudbi še nekaj drugih prenosnih računalnikov. Vse potrebne informacije najdete na TEJ POVEZAVI.

Naročnik oglasnega sporočila je ASUS GLOBAL PTE. LTD